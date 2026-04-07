‘관람신청 만명 돌파’ 김영희, 말자할매로 언급한 황금타이밍…“어긋남의 연속이었는데”

'말자쇼' 김영희가 인생의 황금 타이밍에 관해 이야기를 나눴다.

지난 6일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 '인생의 타이밍' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에선 "인생은 타이밍이라는데 제겐 늘 최악의 순간만 오는 것 같아요. 제 삶에도 꽃이 필 수 있을까요?"라는 고민이 등장해 모두의 공감을 샀다.

'말자 할매' 김영희는 자신의 인생도 꼬인 타이밍의 연속이었다고 털어놨다. 그는 "'개그콘서트'의 '두분 토론'으로 데뷔한 줄 아는 사람들이 있지만 그때까지의 과정은 어긋난 타이밍의 연속이었다"고 밝혔다.

김영희는 KBS 개그맨이 되기 전 OBS 공채 1기로 뽑혔다고 말했다. 하지만 방송사에선 개그 프로그램을 만들지 않았고, 그는 MBC 개그맨 시험을 다시 봐서 합격하게 됐다. 김영희는 "그런데 당시 MBC 개그 프로그램은 신인보다 기성 개그맨을 중용하던 시기였다"며 "한번은 관객 역할을 했다. 그날 집에 와서 엄청 울었다"고 털어놨다.

이후 김영희는 마지막이라는 심정으로 도전한 KBS 시험에서 합격했고, 본래 혀경환-박영진 '남남 조합'이었던 '두분 토론'이 남녀 콘셉트로 바뀌는 결정적인 '타이밍'을 잡아 비로소 꽃을 피울 수 있었다고 밝혔다.

무엇보다 김영희는 현재의 '말자 할매'를 있게 한 일등 공신으로 동료 정범균을 꼽았다. 김영희는 "무미건조한 시간이 길었지만 정범균 덕분에 복귀할 수 있었다"며 "그만두고 싶을 때마다 내 화를 눌러준 정범균을 만난 것이 인생 최고의 타이밍"이라고 강조했다.

김영희의 이야기를 듣던 게스트 정선희는 "좋은 타이밍을 만들어주는 것 또한 사람"이라며 자신은 위기 때마다 신동엽 같은 좋은 사람이 있었다고 말했다. 그러면서 "싸우고 싶을 때 옆에 돌을 쥐여주는 사람이 있는 건 위험하다. 정범균처럼 눌러주는 사람이 있다는 건 반은 성공"이라며 정범균을 치켜세웠다.

이밖에 이날 '말자쇼'에서는 '맨날 자기가 더 힘들다는 사람'과 '걱정하는 척 자존감을 깎는 사람' 중 누가 더 인생에 독이 되는 인간인지 관객들과 이야기해 보는 시간을 가졌다.

한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 밤 9시 30분 방송한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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