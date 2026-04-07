비주얼부터 꿀잼…앰퍼샌드원, 신곡 일부 공개 “전곡이 명곡”

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 새 앨범 전곡 음원 일부를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 6일 공식 SNS를 통해 앰퍼샌드원 미니 4집 ‘DEFINITION’(데피니션)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 이번 앨범 콘셉트를 느낄 수 있는 앰퍼샌드원의 다채로운 비주얼이 담겼다. 특히 멤버들은 곡마다 서로 다른 표정, 눈빛, 제스처로 곡의 분위기를 직관적으로 표현해 시선을 사로잡는다.

타이틀곡 ‘GOD’은 트랩 비트 위에 에스닉한 신스 사운드가 돋보이며, 곡 전반에 이모(EMO)적인 정서를 녹여낸 댄스곡이다. 가사에는 자신을 지켜 달라 기도하며 다시 일어서려는 의지를 담았으며, 동양적인 사운드와 댄스 장르가 만나 색다른 사운드적 교집합을 이루며 듣는 즐거움을 더한다.

이 외에도 신보에는 세르게이 라흐마니노프의 ‘이탈리안 폴카’를 재해석한 ‘Hit Me Up’, 붐뱁 장르 기반의 힙합 댄스곡 ‘뭐라는 거야 (What You Talking About)’, 자신만의 기준대로 살아가겠다는 당찬 포부가 담긴 ‘나는 나대로 (My Way)’, 팬클럽 앤디어(ANDEAR)를 향한 고마움과 사랑을 표현한 팬송 ‘All Eyes On You’, 앰퍼샌드원의 감성적인 보컬이 깊은 위로를 전하는 ‘너의 웃음 속에 눈물이 보여 (Tears In Your Smile)’까지 다채로운 장르의 총 6곡이 수록되었다.

앰퍼샌드원의 미니 4집 ‘DEFINITION’은 그룹의 현재를 돌아보고, 앞으로 나아갈 방향을 정의해 나가는 과정을 그린 앨범이다. 이번 앨범은 나캠든과 마카야가 타이틀곡을 포함해 전곡 작사에 참여하며 한층 깊어진 음악적 색깔과 메시지를 담아냈다.

한편 앰퍼샌드원은 오는 4월 8일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니 4집 ‘DEFINITION’을 발매하고 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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