[팬덤 와글와글] “NCT 탈퇴” 마크, 가시지 않는 시즈니의 충격

마크가 NCT를 떠난다. 마음 한편에 불안함을 품고 재계약 발표를 기다렸던 시즈니(팬덤명)에게는 청천벽력 같은 소식이다. SM과 NCT를 모두 떠나는 마크를 향한 팬들의 원망 섞인 목소리가 터져 나온다.

SM엔터테인먼트 지난 3일 “마크와 전속계약을 마무리하기로 협의했다”고 밝혔다. 이로써 마크는 NCT 127, NCT DREAM 등 모든 NCT 활동을 종료한다. 향후 NCT 127은 쟈니·태용·유타·도영·재현·정우·해찬 7명 멤버로, NCT DREAM은 런쥔·제노·해찬·재민·천러·지성 6명 멤버로 재편된다.

지난달 29일 마무리된 NCT드림의 콘서트 드림쇼4 피날레가 NCT 멤버로서 마크가 팬들과 함께한 마지막이 됐다. 이날 유독 많은 눈물을 흘리고 평소와 다른 분위기를 보인 멤버들의 모습에 팬들의 불안감은 커졌다. 그리고 결국 마크 탈퇴라는 충격적인 결과를 맞았다.

2016년 NCT로 데뷔한 이후 NCT 127, NCT DREAM, NCT U 등 다양한 유닛으로 쉴 틈없이 활동해왔다. 마크 없는 NCT를 상상할 수 없지만, 계약 기간을 꽉 채우고 맞은 이별이기에 마크를 탓할 수만은 없다.

아이돌 그룹 마의 7년을 넘어 10주년을 맞이한 NCT이기에 아쉬움은 더 크다. 또 하나, 마크의 탈퇴로 NCT 드림의 7드림 서사가 엔딩을 맞이했다는 점도 치명적이다. 2016년 데뷔 당시 전원 미성년자였던 NCT 드림은 성인이 되면 팀을 떠나는 일명 ‘졸업 제도’를 가지고 있었다. 이에 따라 리더 마크가 팀을 떠났고, 팬들의 강력한 요청에 마크의 복귀가 성사됐다. 함께 20대의 시작을 맞은 멤버들과 시즈니의 서사는 유독 끈끈했다. 이후에도 연신 커리어하이를 달성하며 성장세를 증명해왔기에 마크의 이탈이 더 뼈아프다.

마크는 앞선 자필 편지에서 “연습생 시절, 혹은 그보다 더 오래전부터 간직해 온 꿈이 있었다”고 전하며, “내 음악의 결실이 무엇일지, 그것을 어떤 방식으로 세상과 나눌 수 있을지 치열하게 고민해 결실을 맺고 싶다”는 바람을 드러냈다. 탈퇴 소식과 함께 퍼진 각종 루머로 어수선한 상황이지만, 결국 마크가 앞으로 걸어갈 길이 이 모든 의구심에 대한 해답이 될 것으로 보인다.

8일부로 마크와 SM의 전속계약은 종료된다. NCT 내 막강했던 마크의 존재만큼이나 그의 빈자리를 떠안을 팬들의 격한 의견이 충돌하고 있다. 온라인상에는 “계약 기간을 다 채우고 나가는 데 무슨 문제가 되느냐”, “10년 열심히 일했으니 이해한다”, “마크만큼 성실히 활동한 사람이 어딨나”, “원하는 대로 행복한 인생 살길”이라며 마크의 편에 서서 응원하는 누리꾼이 있는 반면 “남은 멤버들만 불쌍하다”, “미리 알려주고 마음의 준비를 하게 해줬어야 한다”, “서운한 마음이 드는 건 어쩔 수 없다”, “NCT 127 팬들은 벼락 맞은 심정”이라는 의견도 나왔다.

입장 발표 이후 소통 플랫폼에 대한 불만도 터져 나왔다. 팬심을 달래기 위한 여타 NCT 멤버들의 소통 방식과 달리 마크는 다시 일상으로 돌아간 듯 안부를 건넸기 때문이다. 이에 격렬해진 팬덤의 분위기를 중재하듯 “팬들에게도 마크에게도 시간이 필요할 것 같다”는 의견도 있었다.

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