NCT WISH, 정규 1집 'Ode to Love'로 보여주는 단단한 성장

NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 1집 'Ode to Love'(오드 투 러브)를 통해 뜨거운 열정과 패기를 보여준다.

이번 앨범의 시작을 여는 ‘2.0 (TWO POINT O)’(투 포인트 오)는 강렬한 벌스와 스트링 오케스트레이션 기반의 후렴구가 극적인 대비를 이루는 하이브리드 팝 곡으로, 한계를 깨고 새롭게 펼쳐갈 다음 장, ‘2.0’으로 나아가자는 가사를 통해 또 다른 챕터의 시작을 알린다.

더불어 ‘Glow Up’(글로우 업)은 90년대 향수를 자극하는 올드스쿨 붐뱁 비트와 미래지향적인 일렉트로닉 사운드가 결합된 하이브리드 힙합 기반의 댄스곡으로, 가사에는 세상이 나에게 어떤 걸 바라든 흔들림 없이 나만의 길을 걸어가겠다는 굳은 의지를 담았다.

또 다른 수록곡 ‘Everglow’(에버글로우)는 역동적인 사운드와 NCT WISH 특유의 희망적이고 벅찬 감성이 어우러진 팝 장르의 댄스곡으로, 단단하게 다져온 자신감과 확신을 바탕으로 한층 성장하여, 어둠뿐인 세상에서도 서로의 빛이 되어주자는 긍정적이고 자신감 넘치는 메시지를 전한다.

오늘(7일) 0시 NCT WISH 공식 SNS 채널에는 ‘Eros’(에로스) 티저 이미지가 오픈, 그간 선보여온 큐피드 콘셉트를 기반으로 NCT WISH의 순수하면서도 천진한 모습을 몽환적인 연출과 화사한 분위기로 담아내며 이목을 집중시켰다.

한편, NCT WISH 정규 1집 'Ode to Love'는 4월 20일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 전곡 음원 공개되며, 동명의 타이틀곡을 포함한 총 10곡으로 구성되어 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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