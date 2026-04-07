신예 파라, ‘아프리카 음악’ 아프로비츠 알린다…‘올라’로 발매

신예 아프로비츠(Afrobeats) 아티스트 파라(PARA)가 첫 미니앨범으로 글로벌 리스너들을 만난다.

7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 파라의 미니앨범 ‘Ola(올라)’가 공개된다.

스페인어로 파도를 뜻하는 ‘Ola’는 작은 물결이 바다를 건너며 점점 커지듯, 한 사람에게서 시작된 ‘음악’이 세상을 향해 퍼져간다는 의미를 담은 앨범명이다.

앨범과 동명의 타이틀곡인 ‘Ola’는 리드미컬한 드럼과 부드러운 멜로디 위 사랑에 빠진 순간의 설렘을 표현한 곡이다. 여유로운 그루브 속 파라 특유의 보컬이 어우러져 세련된 아프로 퓨전 사운드를 완성했다.

이외에도 이번 미니앨범에는 글로벌 아프로비츠 감성을 살려낸 ‘Better(베터)’를 비롯해 유쾌하면서도 개성 있는 분위기의 ‘치와와 (feat. Emarshal)’, 아프로비츠 리듬에 힙합 감성을 더한 ‘Change (feat Kriss killz)(체인지)’, 중독성 있는 훅이 매력적인 ‘Loco (feat. Insane chips)(로코)’까지 총 다섯 곡이 담긴다.

나이지리아 아티스트들과의 협업도 주목할 만한 포인트다. 이마샬(Emarshal)부터 크리스 킬즈(Kriss killz), 인세인 칩스(Insane chips)까지 아프로비츠, 힙합 등 다양한 음악을 하는 현지 아티스트들이 피처링으로 참여해 파라와의 남다른 시너지를 보여줄 것으로 기대를 모으고 있다.

현대 아프리카 대중음악인 아프로비츠 음악을 하는 파라는 첫 미니앨범을 통해 그의 새로운 시작을 알릴 계획이다. 한국과 아프리카의 서로 다른 리듬, 감정을 잇는 하나의 파동을 음악으로 보여주며 전 세계 리스너들에게 울림을 전하겠다는 포부다.

앞서 파라는 나이지리아에 직접 진출해 아프로비츠의 매력을 널리 알리며 현지 미디어의 집중 조명을 받은 바 있다. 최근에는 프로듀서 알티(R.Tee)가 이끄는 알티스트레이블과 전속계약을 체결해 보다 폭넓은 활동을 예고했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]