씨더파트너스, AI기반 한국 의료관광 의사결정 플랫폼 '스마트초이스' 론칭

K-뷰티 기업 씨더파트너스가 외국인 의료관광객의 한국 병원 탐색과 의료 의사결정을 지원하는 AI 플랫폼 '스마트초이스(Smart Choice.ai.kr)'를 공식 론칭했다고 밝혔다.

스마트초이스는 한국 의료관광에 관심 있는 외국인 고객이 서울 지역 병원을 위치, 진료 과목, 인기 시술 기준으로 검색하고, 실제 한국인 사용자가 작성한 후기를 참고해 병원을 비교·선택할 수 있는 서비스다. 접속 국가에 따라 정보가 자동 번역되며, 현재 한국어·영어·일본어·중국어·태국어 5개 언어를 지원한다.

스마트초이스의 핵심은 AI 기반 맞춤 추천 시스템이다. 태국 등 동남아시아 현지에서 축적한 상담 및 수요 데이터를 학습해, 고객의 예산·시술 목적·체류 일정 등 개인 조건에 최적화된 병원·시술 추천 리포트를 자동 생성한다. 단순 검색 포털이 아닌, 데이터에 기반한 의사결정 지원 플랫폼으로 설계되었다.

스마트초이스의 핵심은 AI 기반 맞춤 추천 시스템이다. 태국 등 동남아시아 현지에서 축적한 상담 및 수요 데이터를 학습해, 고객의 예산·시술 목적·체류 일정 등 개인 조건에 최적화된 병원·시술 추천 리포트를 자동 생성한다. 단순 검색 포털이 아닌, 데이터에 기반한 의사결정 지원 플랫폼으로 설계되었다.

씨더파트너스의 핵심 경쟁력은 태국 현지 파트너십과 실행 역량에 있다. 태국 현지 합작법인 K-YOUNG Group과 협력해 K-뷰티 유통망을 구축하고, 의료관광 잠재 수요를 선제적으로 발굴하고 있다. 여행사 및 의료관광 유관 네트워크와의 협업을 통해 단순 광고성 유입이 아닌 실제 고객 데이터와 상담 수요를 확보할 수 있는 운영 체계를 갖추고 있다.

협력사인 K-YOUNG Group은 국내 뷰티 브랜드의 태국 현지 파트너로서, 시장 진입 전략 수립부터 유통·마케팅까지 전 과정을 지원하고 있다. 다수의 태국 대형 유통사에 K-뷰티 솔루션을 제공하며, 자체 B2C 플랫폼 운영과 핵심 오프라인 채널을 동시에 보유하고 있다. 양사는 태국을 시작으로 동남아 현지 수요를 한국 의료기관과 직접 연결하는 구조를 구축하해 나가고 있다.

씨더파트너스 이윤제 대표는 "스마트초이스는 광고 중심의 노출 경쟁이 아니라, 현지 수요 데이터와 실제 후기를 바탕으로 외국인 고객이 한국 의료기관을 합리적으로 비교·선택할 수 있도록 돕는 서비스"라며, "특히 AI를 활용한 맞춤 추천과 태국 현지 파트너십을 결합해 K-뷰티와 의료관광을 연결하는 새로운 진입 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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