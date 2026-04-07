KISU, 4월 9일 신곡 'Numbers' 공개… 숫자 '049'에 담은 진심

자료제공=STARLIT

글로벌 K-POP 아티스트 KISU가 오는 4월 9일 오후 6시, 새 싱글 ‘Numbers’를 발표하며 컴백한다고 7일 밝혔다.

신곡 ‘Numbers’는 언어와 문화의 장벽을 넘어 누구나 공감할 수 있는 ‘숫자’를 매개체로, 아티스트와 팬 사이의 특별한 연결을 담아낸 곡이다. 서로 다른 언어 속에서도 변하지 않는 숫자의 의미를 통해 진심을 전하는 KISU만의 독창적인 스토리텔링이 돋보인다.

이번 신곡은 따뜻한 어쿠스틱 팝 사운드를 기반으로, 절제된 편곡과 KISU의 섬세한 보컬이 어우러져 깊은 여운을 남긴다. 마치 소중한 사람에게 건네는 편지처럼 진솔한 감정을 담아내 리스너들의 감성을 자극할 예정이다. 무엇보다 이번 신곡은 KISU가 직접 작사에 참여해 곡의 진정성을 극대화했다. 평소 팬들에 대한 애정이 남다른 것으로 알려진 그는 가사 한 구절 한 구절에 자신의 진솔한 마음을 눌러 담았으며, 이를 통해 단순한 음악을 넘어 팬들에게 전하는 하나의 ‘음악 편지’를 완성시켰다.

특히 스위스에서 올로케이션으로 촬영된 뮤직비디오는 광활한 대자연과 서정적인 풍경을 담아내 곡의 감성을 한층 배가시키며 깊은 몰입감을 선사할 예정이다. 앞서 공개된 프롤로그 필름 역시 KISU의 감각적인 연출과 내레이션으로 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어내며 신곡에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

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곡의 중심에는 상징적인 숫자 ’049’가 자리한다. 이는 데뷔 초부터 KISU가 팬들에게 전해온 메시지로, ‘영원히(0) 사랑하고(4) 고마워(9)’라는 의미를 담고 있다. 단순한 숫자를 넘어 팬들과 공유하는 하나의 암호이자 감정의 언어로서 곡의 진정성을 더한다.

한편, 2023년 이후 전 세계 30여 개국에서 공연을 펼치며 글로벌 입지를 다져온 KISU는 이번 ‘Numbers’ 발매를 기점으로 활동에 박차를 가한다. 오는 6월 해외 투어를 재개하며 하반기에는 북미와 남미를 아우르는 투어를 통해 다시 한번 전 세계 팬들과 뜨거운 교감을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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