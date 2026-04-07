장재인, 슬립 원피스 입고 인형 미모 발산…‘보호본능 자극하는 비주얼’ [스타★샷]

가수 장재인이 더 예뻐진 미모를 인증했다.

지난 6일 장재인은 자신의 인스타그램에 벚꽃 이모지와 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 은은한 광택이 도는 새틴 소재의 연한 핑크 컬러를 베이스로 한 슬립 원피스는 네크라인과 밑단에 더스티 블루 컬러의 레이스를 덧댔다. 어깨끈에 달린 긴 블루 리본과 함께 빈티지하고 고혹적인 색감 대비를 주며 포인트가 됐다.

그 위에 두툼한 그레이 컬러 오버사이즈 가디건을 걸쳐 루즈하게 떨어트렸다. 여리여리한 실루엣과 포근함을 동시에 잡은 스타일이다. 여러 개의 블랙 버클 스트랩이 달린 차분한 베이지 톤 포인티드 토 플랫 슈즈는 달콤한 룩에 시크한 감성을 한 방울 보탰다.

잔머리를 자연스럽게 내린 하이 번 헤어스타일과 촉촉한 메이크업은 방금 일어난 것처럼 편안한 모습과 ‘꾸안꾸’의 세련미를 동시에 보여준다. 발레코어와 코케트 감성이 믹스된 트렌디한 스타일이다.

한편, ‘슈퍼스타K2’에 출연했던 장재인은 다양한 음악 활동을 펼치고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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