이젠 ‘멀티포지션’이 곧 경쟁력… 유틸리티 활용, 승부 가른다

프로야구 유틸리티 자원이 ‘애매한 백업’ 꼬리표를 지우고 팀 필수 자원으로 거듭나는 시대가 왔다. LG 천성호가 지난해 10월27일 서울 잠실야구장에서 열린 한화와의 한국시리즈 2차전 9회초 이원석의 타구를 잡아내고 있다. 사진=LG 트윈스 제공

‘일잘러(일 잘하는 이)를 찾습니다!’

한가지만 똑 부러지게 잘하면 빛을 보는 시대는 지났다. 여러 일을 거뜬히 해낼 수 있는 사람이 각광받는다. 하나보다 둘, 둘보다 셋, 맡은 역할이 많을수록 가치가 올라간다. 프로야구도 다르지 않다. 다양한 포지션을 수행할 줄 아는 선수, 일명 유틸리티라고 불리는 자원의 중요성이 2026시즌 들어 더욱 부각되고 있다.

한국야구위원회(KBO)는 올해부터 수비상에 유틸리티 부문을 추가했다. 여러 포지션을 오갈 수 있는 선수들을 별도 기준으로 들여다보겠다는 취지다. 이전까진 여러 자리를 소화할수록 도리어 본연의 역량을 인정받지 못하는 한계가 있었다. 이번 변화로 멀티 능력 자체를 조명할 수 있는 길이 열렸다.

기준도 분명하다. 한 시즌 총 수비 540이닝 이상을 뛰면서 3개 이상 포지션에서 각각 50이닝 이상을 소화해야 한다. 외야는 좌익수와 중견수, 우익수를 하나로 묶어 계산한다. 팀 운용의 핵으로서 활용되는 ‘진짜’ 유틸리티를 가려내기 위함이다. 미국 메이저리그(MLB)는 이미 2022년부터 골드글러브 시상에 유틸리티 부문을 도입했다. 이듬해 당시 샌디에이고 파드리스에서 뛰었던 김하성(현 애틀랜타 브레이브스)이 한국인 최초 수상의 영예를 안은 바 있다.

KT 오윤석. 사진=KT 위즈 제공

두산 박지훈. 사진=두산 베어스 제공

KBO리그 현장도 발맞추는 분위기다. 팀마다 내야 포지션 3개 이상씩 소화할 수 있는 자원들이 눈에 띈다. 안상현(SSG)은 2루수와 3루수, 유격수를 맡고 있고, 서호철(NC)도 1루수부터 3루수까지 폭넓게 뛰고 있다. 개막 후 1, 2루를 소화한 오윤석(KT) 또한 3루와 유격수까지 커버 가능하다.

내·외야를 병행하는 사례도 늘고 있다. 대표적인 선수가 천성호(LG)다. 올 시즌을 앞두고 스프링캠프서 내, 외야에 1루용 글러브까지 총 3개를 챙겨 시선을 끌었다. 지난 시즌 도중 트레이드로 합류한 그는 멀티포지션을 소화하며 그해 LG의 통합우승에 힘을 보탰다. 특히 한화와의 한국시리즈 2차전서 좌익수로 교체 투입돼 결정적인 호수비를 선보이는 등 하이라이트 필름을 작성하기도 했다.

이 밖에도 박지훈과 이유찬(이상 두산)이 투수와 포수를 제외한 전 포지션을 수행 중이고, 3루수로 활약해 온 손호영(롯데)은 지난해부터 외야를 병행 중이다.

정훈 SBS 스포츠 해설위원의 현역 시절 모습. 사진=롯데 자이언츠 제공

활용 가치는 무궁무진하다. 예기치 못한 부상 공백을 메우는 것은 물론, 경기 후반에는 수비 강화 카드로 즉시 투입할 수 있다. 다양한 변수에 유연하게 대응할 수 있다는 분석이다. 사령탑의 운용 폭도 덩달아 넓어진다. 유틸리티 자원 한 명이 엔트리에 유연함을 가져다준다.

현역 시절 유틸리티의 선구자 역할을 했던 정훈 SBS 스포츠 해설위원은 “과거만 해도 유틸리티를 두고 타격이 부족하거나 애매한 백업이라는 인식이 있었던 것도 사실”이라면서 “지금은 팀이 필요로 하는 자리를 메워주는, 꼭 필요한 자원으로 평가가 달라졌다”고 설명했다.

이어 “여러 포지션을 병행하는 건 쉽지 않다. 결국 (1군) 생존과도 연결된 부분”이라면서도 “이제는 이런 역할이 하나의 가치로 인정받는 만큼 그간 주목받지 못한 선수들에게도 큰 동기부여가 될 수 있다”고 내다봤다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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