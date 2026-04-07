“나.는.지.금.정.확.하.게.서.울.말.을.쓰.고.있.다.” 정우표 진짜 웃음이 온다…‘짱구’ 기대만발 스틸

영화 <짱구>가 배우의 꿈을 안고 서울살이를 시작한 짱구의 좌충우돌 일상을 담은 서울 체험 스틸을 공개했다.

영화 <짱구>는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 '짱구'(정우)의 유쾌하고 뜨거운 도전 드라마.

이번에 공개된 서울 체험 스틸은 배우를 꿈꾸며 서울 자취러가 된 짱구(정우)의 현실 밀착형 일상을 담아내며 눈길을 사로잡는다. 자취방에서 구인 구직에 몰두한 룸메이트 깡냉이(조범규)와 전화를 붙잡고 있는 짱구(정우)의 모습은 서울살이의 단면을 생생하게 보여준다. 이어 낯선 공간에서 아르바이트 면접을 기다리며 어리둥절한 표정을 짓는 두 사람은 어디로 튈지 모르는 청춘의 생존기를 예고하며 웃음을 더한다. 또한 자취방 한가운데서 돈을 뿌리는 깡냉이(조범규)와 이를 지켜보는 짱구(정우)의 대비되는 모습은 유쾌한 티키타카와 현실감 넘치는 케미스트리를 기대하게 한다.

여기에 배우 오디션장을 찾은 짱구(정우)의 스틸은 이번 작품의 핵심인 ‘배우 도전기’를 고스란히 담아낸다. 긴장과 설렘이 교차하는 순간 속에서도 다시 한번 기회를 잡기 위해 버티는 짱구(정우)의 모습은 웃음 너머의 진한 공감을 전한다. 서울이라는 낯선 도시에서 꿈을 향해 부딪히는 짱구(정우)의 시간은 유쾌하면서도 솔직하게 그려진다. 넘어져도 다시 일어나고 쪽팔리면 더 크게 웃는 그의 이야기는 지금을 버티고 있는 청춘들에게 깊은 공감과 응원을 전할 예정이다.

한편 <짱구>는 웃기지만 절대 가볍지 않은 청춘의 순간들을 담은 작품으로 오는 4월 22일(수) 전국 극장에서 관객들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]