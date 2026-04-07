5억 벌었지만 집도 애인도 없다? ‘무물보’ 보살들이 일침 가한 ‘매수 강박’의 실체 [TV핫스팟]

사연자가 주식 매수 강박 문제를 털어놓고 있다. 출처=‘무엇이든 물어보살’ 359회 방송 캡처

주식으로 자산을 크게 불렸지만 ‘매수 강박’에서 벗어나지 못한 남성이 사연을 털어놨다.

지난 6일 방송된 ‘무엇이든 물어보살’에 등장한 사연자는 주식 얘기를 꺼내 서장훈과 이수근을 긴장케 했다. 하지만 예상과 달리 빚이 아니라 오히려 자산을 2억에서 5억으로 증식했다고 밝히자 분위기가 달라졌다. 사연자의 고민은 주식을 팔지 못하고 사기만 한다는 것이었다. 사연자는 “일정 금액만큼 (주식을) 못 사면 좀 불안하다”라고 주식에 대한 집착을 고백했다.

사연자는 꾸준한 투자를 통해 자산을 차곡차곡 불려 왔다. 사회생활 초반 “하루살이처럼 살았다”고 말한 사연자는 “통장에 돈 있는 걸 못 참았다. 남들에게 많이 사주고 지출해서 이대로는 안 되겠다 싶어 대학을 가게 됐다”며 “학자금 대출과 전세 자금 대출받으며 빚을 상환하는 재미로 살았다”라고 설명했다.

빚을 다 상환한 사연자에게 직장 동료가 주식을 추천했다. 사연자는 모 제약 회사의 주식을 50만원 매수했고, 해당 주식이 열흘도 안 되는 시간에 180만원으로 불어났다. 이때 주식에 재미를 느낀 사연자는 건강 보험과 적립식 펀드까지 해약하고 모든 자산을 주식에 넣었다.

급기야 “내가 아낀 식비로 주식을 사면 더 많이 모을 수 있겠다”라는 생각이 들어 식비를 절감하고 주식 투자를 감행했다. 서장훈은 사연자의 배우자와 자가 유무를 질문했고 사연자는 둘 다 없다고 대답했다. 서장훈은 바로 문제를 파악하고 솔루션에 들어갔다.

사연자는 주식 투자를 삶의 중심으로 두고 있어 주식 매수 외에 다른 모든 지출을 기피하고 있었다. 서장훈은 사연자가 43세임을 지적하며 “좋은 사람을 만나면 (너무 아끼지 말고) 지출을 해라”고 권했다. 또 좋은 인연을 만나기 위해 자기 관리가 필요하다고 조언했다. 이수근 또한 “미국 주식 시장 상황 안 좋아진 것 같던데 몇 개 팔아서 괜찮은 옷 사 입고 헤어도 상담을 받아 보라”고 거들었다.

사연자는 자신과 좋은 인연을 위해 투자할 것을 약속하고 자리에서 일어났다. 한편 ‘무엇이든 물어보살’은 매주 월요일 KBS Joy에서 방송된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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