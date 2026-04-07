“우유 없네? 그럼 맥주” 화사, 시리얼에 맥주 붓는 파격 티저…‘현실판 찌든 삶’?

새로 공개된 화사의 싱글 ‘So Cute’의 첫 번째 티저 영상. 출처=유튜브 채널 ‘HWASA’ 영상 캡처

화사의 새로운 디지털 싱글 ‘So Cute’의 티저 영상이 공개됐다.

지난 6일 유튜브 계정 ‘HWASA’에 ‘화사 (HWASA) - ‘So Cute’ MV Teaser 1’이 업로드됐다. 영상은 귀여운 어린아이 둘이 돋보기를 들고 무언가를 열심히 살펴보는 장면으로 시작한다. 이어진 장면에서 화사는 지친 표정으로 수납장을 짚으며 한숨을 쉬었다. 화사 뒤에는 아이들이 천진난만하게 놀고 있는 모습이 비쳤다.

화사는 볼에 담긴 시리얼에 우유를 부으려 했지만 우유가 다 떨어졌다는 것을 깨달았다. 그러자 대신 옆에 있는 맥주캔을 들고 화면에서 빠져나갔다. 다시 장면이 바뀌고 정면을 바라보는 화사의 얼굴에 아이들이 하트 스티커를 붙여 주는 모습이 나왔다. 화사는 체념한 듯 덤덤한 표정이다.

영상과 함께 공개된 일부 음원은 화사의 매력적인 보컬과 의미심장한 가사 “아는 게 많아질 때마다 무서워지잖아”가 어울려 독특한 분위기를 풍겼다. 팬들은 “이번 거 뭔가 큰 거 올 것 같다”, “얼마나 성공할까 감도 안 온다”, “화사는 목소리가 신이다”, “예고편만 봐도 너무 좋다” 등으로 댓글을 남기며 기대감을 표현했다.

<세계일보>

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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