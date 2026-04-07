‘김태호 PD의 그녀’ 김보미 원장, 방송 최초 얼굴 공개…“청담동 샵 운영에 건물주까지”

김태호 PD의 아내이자 메이크업 아티스트인 김보미 원장이 유튜브를 통해 대중 앞에 처음으로 얼굴을 공개했다.

배우 강예원은 6일 유튜브 채널 ‘깡예원’에 김 원장과 함께 출연한 영상을 게재했다. 영상에서 강예원은 김보미에 대해 “20년 넘은 인연이다. 데뷔 초부터 메이크업을 담당해 주신 분”이라며 “청담동에서 유명한 샵을 운영하고, 지금은 건물까지 세운 원장님”이라고 소개했다. 이어 그는 “김태호 PD의 아내시다. 이번이 처음 공개되는 것”이라고 덧붙였다.

김보미는 대화 도중 강예원에게 “솔직히 예원이는 유튜브 체질은 아닌 것 같다”고 조언했다. 이에 강예원은 “역시 김태호 PD님을 언니가 만들었다”며 “옆에서 보면 ‘여보 재미없는 것 같아’ ‘아닌 것 같다’ 뒤에 그런 게 있다”고 김보미 내조를 언급했다.

김보미는 김태호 PD와 결혼 배경에 대해서도 밝혔다. 그는 “나는 배우자 기도를 정말 열심히 했다. 2년을 했는데 어느 날 소개팅이 들어왔다”며 “PD라는 직업이 싫었고 소개팅이 싫어서 거절했다. 내 배우자면 다시 연락이 올 거라고 기도했다. 근데 한 달 뒤에 다시 연락이 왔다. 그래서 만나서 소개팅을 했다. 첫 만남부터 너무 좋았다. 너무 좋은 사람이구나 싶었다”고 당시 상황을 설명했다.

영상 말미에는 김태호 PD와 깜짝 전화 연결도 진행됐다. 강예원이 “오늘 PD님 얘기를 했다”고 말하자, 김태호 PD는 “내 얘기를 방송에서 할 수 있구나”라고 답하며 짧은 통화를 마무리했다.

<세계일보>

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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