‘살목지’ 소름 돋는 열연 잊게 하는 화사한 미소…김혜윤, 반전의 ‘데님 여신’

코닥어패럴이 2026년 SS시즌을 맞아 브랜드 앰배서더인 배우 김혜윤과 함께 ‘THE ICONIC MOMENT’ 캠페인을 전개한다. 이번 캠페인은 ‘THE ICONIC MOMENT. KODAK’을 테마로 배우 김혜윤이 본업에 몰입하는 순간 보여주는 프로페셔널한 면모에 초점을 맞췄다.

기존 캠페인은 일상 속 편안한 매력을 강조해 왔다. 하지만 이번에는 배우로서 가진 김혜윤의 깊이 있는 분위기와 코닥을 상징하는 아이코닉한 스타일을 함께 담아내며 한층 인상적인 화보를 완성했다. 화보는 절제된 연출을 바탕으로 김혜윤의 표정과 움직임, 제품의 실루엣과 선명한 컬러를 한 프레임에 밀도 있게 담아냈다. 인물과 제품의 매력을 동시에 부각하는 방식으로 ‘순간을 기록한다’는 브랜드 정체성을 효과적으로 전달한다.

김혜윤이 착용한 대표 제품은 ‘RGB 데님 카라 자켓 셋업’이다. 해당 셋업은 데님 소재의 아우터와 팬츠로 구성됐으며, 데님 특유의 뻣뻣한 착용감을 줄이고 부드러운 촉감을 강화했다. 스카이 블루, 옐로우 등 코닥만의 빈티지한 컬러 구성도 돋보인다.

‘브리즈팝 쿨 반팔 피스테’는 지난해 출시 이후 베스트셀러로 자리 잡은 대표 제품이다. 냉감 원사를 사용한 초경량 우븐 제품으로, 가볍고 시원한 착용감을 제공하며 우수한 통기성을 갖춰 한여름에도 쾌적하게 입을 수 있다. ‘에센셜 빅로고 스탠넥 자켓 셋업’은 코닥 아카이브 속 로고를 현대적으로 재해석한 디자인이다. 탄탄한 립 조직으로 완성도를 높였고, 외피에 발수 코팅을 더해 일교차가 큰 간절기와 일상은 물론, 캠핑이나 가벼운 아웃도어 활동까지 폭넓게 활용할 수 있다.

코닥어패럴 관계자는 “이번 캠페인은 배우 김혜윤의 새로운 면모를 통해 코닥어패럴이 추구하는 가치를 보여주고자 기획했다. 기능성과 디자인을 두루 갖춘 신제품을 통해 브랜드가 지향하는 스타일과 제품 방향성을 보다 명확하게 전달할 계획”이라고 말했다.

한편, 김혜윤과 함께한 캠페인 화보와 영상은 코닥어패럴 공식 SNS에서 확인할 수 있으며 해당 제품은 전국 온·오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

<세계일보>

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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