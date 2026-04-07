생활맥주, 캄보디아 유통·외식 대기업과 맞손… “현지 양조장도 짓는다”

임상진 대표이사(좌측에서 두번째)가 캄보디아 HSC 그룹 관계자들과 합작법인 설립 계약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 생활맥주 제공

맥주 플랫폼 생활맥주가 캄보디아의 메가 유통 기업인 HSC 그룹과 합작회사(JV) 설립 계약을 맺었다고 7일 밝혔다. 이를 통해 캄보디아 현지 마스터 프랜차이즈 사업 및 동남아시아 허브 구축을 꾀한다고 덧붙였다.

지난 3일 서울 강남구의 데일리비전타워 본사에서 열린 계약 체결식에는 임상진 생활맥주 대표, 제이미 속 HSC 그룹의 매니징 디렉터 등 관계자들이 참석했다.

합작회사는 우선 캄보디아 내 생활맥주의 마스터 프랜차이즈 사업을 총괄하며 현지 매장 확대에 주력할 예정이다. 향후 대규모 브루어리(맥주 양조장)를 합작 설립하는 등 사업 영역을 확장할 계획이다. 물류비용 절감 및 현지 생산거점 마련으로 동남아 시장에서 가격 경쟁력과 품질력을 확보한다는 계획이다.

생활맥주의 파트너인 HSC 그룹은 캄보디아에서 글로벌 프랜차이즈인 버거킹와 크리스탈 제이드 외에도 한국의 파리바게트 등 대형 외식 브랜드의 현지 운영을 성공적으로 이끌고 있다. 최근에는 프랑스의 글로벌 면세 리테일 기업과 손잡고 합작회사를 설립해 캄보디아 프놈펜의 신규 공항인 테코 인터내셔널 공항의 면세점 운영 사업자로 선정되기도 했다.

제이미 속 디렉터는 “한국의 파리바게트를 성공적으로 안착시킨 데 이어, 한국의 1위 맥주 브랜드 생활맥주를 선보이게 돼 기쁘다”며 “치킨과 한국 맥주를 결합한 ‘K-치맥’ 외식 문화를 캄보디아 현지 밀레니얼 및 Z세대 고객들에게 유행시킬 수 있을 것”이라고 기대했다.

임상진 대표는 “이번 합작회사 설립은 동남아 시장 내에서 사업 모델을 본격 확장하는 전환점”이라며 “캄보디아를 전략적 거점으로 현지 생산 및 유통 체계를 구축하고 외식 브랜드로서 입지를 빠르게 다지겠다”고 말했다.

한편 생활맥주는 지난해 업계 최초로 대통령상을 수상했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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