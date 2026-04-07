생활맥주, 캄보디아 유통·외식 대기업과 맞손… “현지 양조장도 짓는다”

맥주 플랫폼 생활맥주가 캄보디아의 메가 유통 기업인 HSC 그룹과 합작회사(JV) 설립 계약을 맺었다고 7일 밝혔다. 이를 통해 캄보디아 현지 마스터 프랜차이즈 사업 및 동남아시아 허브 구축을 꾀한다고 덧붙였다.
지난 3일 서울 강남구의 데일리비전타워 본사에서 열린 계약 체결식에는 임상진 생활맥주 대표, 제이미 속 HSC 그룹의 매니징 디렉터 등 관계자들이 참석했다.
합작회사는 우선 캄보디아 내 생활맥주의 마스터 프랜차이즈 사업을 총괄하며 현지 매장 확대에 주력할 예정이다. 향후 대규모 브루어리(맥주 양조장)를 합작 설립하는 등 사업 영역을 확장할 계획이다. 물류비용 절감 및 현지 생산거점 마련으로 동남아 시장에서 가격 경쟁력과 품질력을 확보한다는 계획이다.
생활맥주의 파트너인 HSC 그룹은 캄보디아에서 글로벌 프랜차이즈인 버거킹와 크리스탈 제이드 외에도 한국의 파리바게트 등 대형 외식 브랜드의 현지 운영을 성공적으로 이끌고 있다. 최근에는 프랑스의 글로벌 면세 리테일 기업과 손잡고 합작회사를 설립해 캄보디아 프놈펜의 신규 공항인 테코 인터내셔널 공항의 면세점 운영 사업자로 선정되기도 했다.
제이미 속 디렉터는 “한국의 파리바게트를 성공적으로 안착시킨 데 이어, 한국의 1위 맥주 브랜드 생활맥주를 선보이게 돼 기쁘다”며 “치킨과 한국 맥주를 결합한 ‘K-치맥’ 외식 문화를 캄보디아 현지 밀레니얼 및 Z세대 고객들에게 유행시킬 수 있을 것”이라고 기대했다.
임상진 대표는 “이번 합작회사 설립은 동남아 시장 내에서 사업 모델을 본격 확장하는 전환점”이라며 “캄보디아를 전략적 거점으로 현지 생산 및 유통 체계를 구축하고 외식 브랜드로서 입지를 빠르게 다지겠다”고 말했다.
한편 생활맥주는 지난해 업계 최초로 대통령상을 수상했다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]