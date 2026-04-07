‘17일 컴백’ 이브, 한계 없는 비주얼 변주…'네일' 콘셉트 포토 공개

가수 이브(Yves)가 폭넓은 비주얼 스펙트럼을 입증했다.

이브는 지난 6일 공식 SNS를 통해 네 번째 EP 'NAIL(네일)'의 콘셉트 포토를 추가 게재했다.

공개된 사진 속 이브는 단발과 장발을 아우르는 다양한 헤어 스타일로 한계 없는 비주얼 변주를 선보였다. 이브는 슬리브리스 톱에 트레이닝 팬츠를 매치해 힙한 무드를 전하는가 하면, 짙은 스모키 메이크업으로 시크한 매력을 배가하며 독보적 분위기에 빠져들게 했다.

특히, 이브의 손등에 새겨진 독특한 문양의 타투가 시선을 사로잡는다. 이는 'NAIL'의 핵심 키워드인 감각을 시각적으로 구현한 디자인으로 콘셉트 몰입도를 높였다.

'NAIL'은 이브가 '네일'을 오브제로 삼아 자신만의 '감각'을 표현하고 기록한 EP다. 이브는 국경과 인종, 성별과 언어를 넘어 연결되는 감정의 순간을 각 트랙에 담아낼 예정이다.

한편, 이브의 네 번째 EP 'NAIL'은 오는 17일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이브는 EP 발매 이후 4월 유럽, 5~6월 미주에서 월드투어를 개최하며 글로벌 행보에 나선다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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