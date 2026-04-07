[별별토크] 원하는 것을 하는 힘과 소신, ‘메소드’ 이동휘

영화 메소드연기는 코미디 배우로 정점에 올랐지만 이제는 진지한 정극 연기로 인정받고 싶은 주인공 이동휘의 고군분투를 담은 과몰입 코미디물이다. 이기혁 감독의 단편을 장편으로 확장한 이 프로젝트에서 배우 이동휘는 기획과 제작·주연까지 1인 3역을 맡아 작품 전반을 이끌었다.

현실 이동휘가 극 중 이동휘를 연기한다. 현실과 연기의 경계를 넘나드는 메타적 설정을 통해 배우로서의 고뇌와 삶의 페이소스를 감각적으로 그려냈다는 평을 받고 있다. 최근에는 전 세계 80개국 판매라는 성과를 달성하며 글로벌 영화팬과 만날 채비를 마쳤다.

7일 인터뷰를 위해 마주한 이동휘는 제작자로서의 책임감과 연기를 향한 갈증을 숨기지 않았다. 극 중 캐릭터 이동휘는 코미디로 스타덤에 올랐으나 더 이상 웃기고 싶지 않아 괴로워하는 인물로 그려진다. 하지만 실제로는 코미디 장르를 대할 때 괴로움보다 감사함이 더 크다고 밝혔다. 이동휘는 “40대에 접어들면서 배우로서 겸손한 시기에 접어든 것 같다”며 “어딘가에서 쓸모와 효용 가치를 인정받는다는 사실 자체가 기적 같은 일”이라고 거듭 강조했다.

동명의 역할을 맡은 것은 관객들에게 더 친숙하게 다가가기 위한 선택이었지만, 배우 개인에게는 결코 쉽지 않은 도전이었다고 밝혔다. 이동휘는 “내가 가장 잘 알고 있는 이야기를 관객에게 보여주는 것이 거리감을 좁히는 계기가 될 것이라 생각했다”고 설명한다. 하지만 실제 촬영에 들어가자 상황은 달라졌다며 “내가 나를 이야기하는 것이니 자신감이 있었지만 찍을수록 다큐멘터리가 아닌 영화로서 어디까지 진실을 보여줘야 할지 경계를 정하는 것이 가장 어려웠다”고 토로했다.

특히 영화 속에서 알계인((알코올중독 외계인)이라는 코믹한 캐릭터로 대성공을 거둔 설정은 실제 응답하라 1988이나 극한직업으로 사랑받은 그의 행보와 겹쳐 보인다. 이동휘는 “실제 모습과 비슷하면서도 대중이 기대하는 이미지 사이에서 균형을 맞추려고 노력했다”며 “어머니가 영화를 보시고 “‘집에 있는 모습 그대로 보여줘서 어떡하니’라고 하시더라. 인간 이동휘의 민낯을 가감 없이 드러낸 작업”이라고 밝혔다.

영화 속 주인공은 정극 연기의 기회를 잡기 위해 금식까지 하며 매달리지만 주변 상황은 그를 도와주지 않는다. 매니저 대신 온 형 이동태(윤경호)가 현장을 휘젓고 감독은 오히려 형의 연기에 만족한다. 이동휘는 이 아이러니한 상황이 비단 배우들만의 이야기는 아니라고 설명하며 “우리는 누구나 본인의 모습으로만 살지는 않는다. 하고 싶은 일과 해야 하는 일 사이의 간극을 버티며 사는 모든 사람이 각자의 인생이라는 무대에서 메소드 연기를 하고 있다”고 전했다.

주변의 우려 섞인 시선에도 묵묵히 자신의 길을 가는 주인공의 모습은 꿈을 간직한 평범한 이들의 공감을 자아내기에 충분하다. 이동휘 역시 처음 배우가 되겠다고 했을 때나 영화를 제작하겠다고 했을 때 주변의 만류가 많았다고 했다. 그럴 때마다 “겉으로는 수긍하면서도 뒤에서는 묵묵히 제 일을 도모했다”고 설명한다. 그런 유연한 대처 역시 일종의 메소드 연기라고 덧붙였다. 영화 막바지, 어머니의 비보를 듣고도 카메라 앞에서 감정을 터뜨려야 했던 장면은 본인의 실제 경험이 투영된 지점이기도 하다. 슬픔을 억누르고 행사장에서 미소 지어야 했던 경험은 ‘진짜 연기’가 무엇인지 다시금 고민하게 만들었다.

이번 영화를 통해 제작자로 변신한 이동휘는 “40대에 접어드니 주변 동료들과 가족을 더 생각하게 된다”며 선배 마동석의 행보에서 큰 영감을 얻었다고 밝혔다. 혼자 연기하고 출연료를 받는 삶을 넘어, 동료들과 함께 일할 수 있는 일터를 만들고 싶다는 포부다. 단편에서 장편으로 확장하는 과정에서도 가족과 형제의 이야기를 가미해 우리 모두의 이야기로 만들고자 노력했다.

이동휘는 이번 작품이 자신에게 기적과 같다고 회상했다. 단편으로 시작해 미장센 단편영화제에서 소개되고, 장편으로 부산국제영화제에 초청받아 정식 개봉에 이르기까지 모든 과정이 막연했던 꿈을 실현해가는 여정이었기 때문이다.

함께 호흡을 맞춘 배우들에 대한 감사도 잊지 않았다. 친형처럼 의지했던 윤경호 배우에 대해서는 “명연기 덕분에 묻어갈 수 있었던 존경하는 선배”라고 치켜세웠고, 강찬희 배우에게는 “실제로 너무나 선한 친구라 정태민 역을 소화하는 데 어려움이 있었을 텐데 부단한 노력으로 표현해 줬다”고 고마움을 전했다. 또한 20년 지기 친구인 이기혁 감독에 대해서는 “배우의 호흡을 기다릴 줄 아는 감독”이라며 깊은 신뢰를 드러냈다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]