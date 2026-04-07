‘2026궁중문화축전’ 25일 개최…5대궁·종묘에서 9일간 24개 프로그램

고궁을 활용해 전통문화 콘텐츠를 선보이는 우리나라 최대의 국가유산 축제가 열린다.

국가유산청 궁능유적본부는 국가유산청 산하 국가유산진흥원과 함께 오는 25일부터 5월3일까지 서울의 5대궁(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁)과 종묘에서 ‘2026 궁중문화축전’을 개최한다고 7일 밝혔다. 올해 봄 행사는 ‘궁, 예술을 깨우다’를 주제로 펼쳐진다.

축제에 앞서 오는 24일 경복궁 흥례문 광장에서 열리는 개막제에서는 2025년 APEC 정상회의 문화행사의 예술총감독을 담당했던 양정웅 감독이 연출을 맡아 K-콘텐츠의 감각과 궁중미학을 결합한 공연이 펼쳐진다. 국립무용단의 몽유도원무를 시작으로 래퍼 우원재와 국가유산진흥원 예술단의 강강술래, 댄서 아이키와 댄스 크루 훅(HOOK)이 재해석한 봉산탈춤이 펼쳐진다.

축제 기간 경복궁에서는 무형유산 전승자들과 함께 궁중 문화를 더 깊이 체험할 수 있는 ‘궁중새내기’, 어린이들이 의관·갑사·숙수·사관·취타대 등 조선시대의 직업을 직접 체험하고 전통과 현대의 융합 공연을 볼 수 있는 ‘어린이 궁중문화축전’ 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다. 9일간 상시 운영되는 K-헤리티지 마켓에서는 국가무형유산 전승자의 공예품과 조선왕실 진상품 특별전시 등을 자유롭게 살펴보고, 기념품을 구입할 수 있다.

창덕궁은 해설을 들으며 창덕궁의 이른 아침의 정취를 느끼는 답사 프로그램 ‘아침 궁을 깨우다’, 야간에 창덕궁을 즐길 수 있는 ‘효명세자와 달의 춤’ 등을 선보인다. 덕수궁은 대한제국 황실의 음악과 음식 문화를 즐길 수 있는 프로그램을 마련했다. 고종이 즐긴 양탕국(커피) 시음과 스포츠 등 취미생활을 체험하고 특별 음악 공연으로 구성한 ‘황실취미회’, 외국인을 대상으로 대한제국 황실 연회상을 직접 맛보고 궁중음식에 대한 역사를 듣는 ‘황제의 식탁’이 진행된다.

창경궁은 왕과 왕비의 생활을 체험해볼 수 있는 프로그램을 마련했다. 정조의 독서 공간이었던 영춘헌을 방문하면 1인 책상에서 독서를 하며 궁중차를 시음할 수 있고, 대온실에서는 나만의 향낭을 만들 수 있다. 왕비의 생활공간이었던 통명전은 관객 참여형 연극을 시작으로 국가무형유산 공예품 전시를 감상하고, 전통 보자기를 활용한 포장 기법 체험을 선보인다.

종묘에서는 28∼30일 사흘간 유네스코 인류무형유산으로 등재된 종묘제례악을 야간에 볼 수 있는 야간공연이 진행된다. 축전 기간에는 특별 관람권인 궁패스를 이용할 수 있다. 5대 궁과 종묘를 자유롭게 입장할 수 있는 궁패스는 향낭 형태로 한정 판매한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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