“이 분위기 무엇?” 유주, 블랙 레이스 곁들인 치파오로 ‘고혹적 매력’ 폭발 [스타★샷]

유주가 모던 치파오 패션을 입은 사진을 올렸다. 출처=유주 인스타그램

유주가 매혹적인 치파오 의상을 입었다.

지난 6일 유주는 자신의 인스타그램 계정에 특별한 코멘트 없이 여러 장의 사진을 게시했다.

사진 속 유주는 동양적 미학을 현대적으로 재해석한 모던 치파오 스타일을 완벽히 소화했다. 전통적 치파오의 실루엣을 유지하면서 가슴 부분에 키홀 컷아웃과 블랙 판코 디테일로 파격적인 포인트를 줬다. 전체적으로 연한 크림색 바탕에 검은색 동양풍 화초 문양이 화려하게 프린트돼 강렬한 인상을 남겼다. 옆트임 사이로 살짝 보이는 블랙 레이스 속치마가 섬세한 레이어드 디테일을 더했다.

무릎까지 오는 검은 니삭스는 다리 라인을 강조하고 모던한 느낌을 살렸다. 포인티드 블랙 하이힐은 전체적인 실루엣을 더 길고 슬림해 보이게 완성했다. 자연스럽게 흘러내리는 옆머리와 번 헤어 스타일로 화려한 의상과 균형을 맞춘 것도 눈에 띈다. 전체적으로 세련되고 고혹적인 분위기가 큰 인상을 남겼다.

한편 유주는 지난 4일 오전 팬 미팅 참석을 위해 홍콩으로 출국했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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