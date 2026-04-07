도경수, 역주행 주인공 됐다… ‘Popcorn’ 터졌다

가수 겸 배우 도경수가 봄 시즌 붐을 타고 2년 전 발표된 곡 ‘Popcorn’으로 역주행 기록의 주인공이 됐다.

도경수의 ‘Popcorn’은 최근 멜론 실시간 차트에 진입하며 역주행 붐을 일으키더니 지난 6일 멜론 일간 차트 27위에 안착하며 화제를 모았다. 실시간 상위권 강타뿐만 아니라 멜론 인기 선곡 검색 트렌드 및 기간별 차트에도 이름을 올렸으며, FLO 차트 2위, 벅스 차트 7위, 지니 차트 24위 등 각종 음원 사이트도 동시 강타하며 플랫폼을 가리지 않는 인기 상승세를 증명했다.

‘Popcorn’은 지난 2024년 5월 발표한 도경수의 세 번째 미니 앨범 ‘성장’에 수록된 곡으로 사랑하는 상대와 함께하는 모든 순간 터질 듯이 설레는 마음을 팝콘에 비유한 노래다. 통통 튀는 감성적인 표현과 휘슬 사운드에 도경수만의 설렘 가득한 달달한 보이스가 곡이 지닌 부드러운 분위기를 한층 배가시켜 발표 당시에도 대중의 큰 사랑을 받은 바 있다.

또한 지난해 11월 방송된 tvN 예능 ‘콩 심은데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방’에서 로드트립을 즐기던 중 김우빈의 요청으로 도경수의 노래 ’Popcorn’이 언급돼 주목을 받았고, 도경수가 “(김)우빈이 형이 제일 좋아하는 팝콘”이라며 노래를 열창해 이목을 집중시켰다. 노래가 불러온 달달한 분위기에 신난 세 사람의 찐친 바이브도 화면에 고스란히 담기며 방송 직후에도 화제를 모았다.

여기에 사랑에 대한 시각을 팝콘이 터지는 달달한 순간들로 묘사한 곡의 분위기가 현재 꽃이 만개하는 봄 시즌과 제대로 맞물리며 역주행 시동에 더욱 불을 지피고 있다. 연인들의 결혼식 축가로도 각광받고 있어 봄 시즌에 웨딩 시즌 호재까지 겹치면서 앞으로도 더욱 입소문을 탈 전망이다.

한편, 도경수는 지난해 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘조각도시’에서 광기 어린 빌런 안요한 역으로 선 굵은 연기력을 선보였으며, tvN 예능 ‘콩콩팡팡’에서는 친근한 이미지로 사랑받았다. 지난 1월에는 케이팝 대세 그룹 EXO의 정규 8집 ‘REVERXE’에 참여했으며, 소속사 클렙을 통해 3기 팬클럽 모집도 성황리에 마치며 브랜드 네임을 공고히 다졌다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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