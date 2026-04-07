모브플렉스, 신세계백화점 강남점과 협업

사진=모브플렉스

㈜온리엘이 운영하는 저강도 회복운동 기반 웰니스 리커버리 브랜드 모브플렉스(MOVFLEX)가 신세계백화점 강남점과 협업해 VIP 고객을 대상으로 한 프리미엄 웰니스 컨디셔닝 프로그램을 운영한다고 7일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 협업은 신세계백화점VIP 고객을 위한 차별화된 회복 컨디셔닝 중심의 경험을 제공하기 위해 기획됐으며 모브플렉스만의 독보적인 프리미엄 웰니스 프로그램으로 운영된다.

이번 협업은 프리미엄 고객층을 대상으로 기존의 고강도 운동이나 단순 힐링을 넘어, 보다 정교하고 개인화된 ‘회복 중심 웰니스 경험’에 대한 수요가 증가함에 따라 기획됐다. 신세계백화점은 차별화된 고객 경험을 강화하기 위해 신체 컨디션과 기능 회복을 구조적으로 개선하는 모브플렉스의 회복 컨디셔닝 솔루션을 선정했다.

모브플렉스는 운동과 치료 사이에서 발생하는 ‘회복의 공백’을 해결하기 위해 저강도 회복운동 기반의 회복 컨디셔닝 프로그램을 운영하고 있다. 이는 고강도 운동이나 단순 스트레칭과 달리, 신경계·근막·호흡·순환의 균형을 기반으로 신체의 회복 상태를 설계하는 메디컬 웰니스 솔루션이다.

특히 ‘능동적 회복(Active Recovery)’ 개념을 기반으로 강한 자극이 아닌 신체 스스로 회복할 수 있는 상태를 만드는 데 초점을 맞추고 있으며 이를 통해 반복되는 피로와 통증의 원인을 구조적으로 개선하는 데 목적을 둔다. 실제 이용 고객들 사이에서는 목·어깨 통증 완화, 부종 및 붓기 감소, 만성 피로 개선, 전반적인 컨디션 회복 등 긍정적인 변화 경험 사례가 지속적으로 나타나고 있다.

프로그램은 개인의 신체 상태를 분석하는 ‘웰니스 로드맵 진단’을 시작으로, 아로마를 활용한 근막이완, 저강도 액티브 스트레칭, 호흡 기반 회복 과정으로 구성된다. 이를 통해 긴장된 신경계를 안정시키고, 근막의 탄성과 순환을 회복시켜 몸의 근본적인 컨디션 개선과 기능 회복을 유도한다.

모브플렉스 관계자는 “이번 신세계백화점과의 협업은 단순한 프로그램 제공이 아닌, 자신에게 필요한 맞춤형 회복 루틴을 찾고 습관하기 위한 의미있는 회복 경험을 제공하기 위함”이라며 “특히 향과 공간, 움직임이 결합된 감각 기반 웰니스 환경을 통해 보다 깊이 있는 회복 경험을 제공하는 데 중점을 두었다”라고 밝혔다.

한편, 해당 프로그램은 신세계백화점 강남점 문화센터를 통해 예약 및 문의가 가능하며 모브플렉스 압구정본점에서 진행된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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