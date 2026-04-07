‘버추얼’ 오위스, 라이브도 잘하네…5色 매력

버추얼 그룹 오위스(OWIS)가 독보적인 가창력으로 뽐냈다.

OWIS는 지난 6일 유튜브 채널 '잇츠라이브'(It's Live)를 통해 밴드 버전으로 재탄생한 데뷔 타이틀곡 'MUSEUM'(뮤지엄)과 수록곡 무대를 공개했다.

'MUSEUM'으로 포문을 연 OWIS는 보컬에 집중한 구성으로 귀를 사로잡았다. 밴드 사운드를 입혀 한층 풍성해진 곡 위에 호흡까지 느껴지는 생생한 라이브가 더해지며 현장감을 배가했다. 특히 시원하게 뻗어나가는 고음과 촘촘하게 쌓아 올린 하모니는 감탄을 불렀다.

수록곡 'lonely lullaby'(론리 럴러바이)와 'juicy'(쥬시) 무대에서는 OWIS의 폭넓은 음악성이 돋보였다. 이들은 가성을 넘나드는 클래식 재즈와 달콤한 알앤비 팝 감성을 고루 소화했다. 멤버들은 추임새와 함께 무대 자체를 즐기는 모습으로 보는 이들에게 기분 좋은 에너지를 전달했다.

이어 세린은 "멋진 밴드와 노래를 들려드릴 수 있어 영광이다. 저희는 늘 꿈속 세상에 있지만 오늘은 더욱더 행복한 꿈을 꾼 기분이다"라고 첫 출연 소감을 전했다. 또 썸머는 "열심히 준비한 만큼 함께 즐겨주셨으면 좋겠다"라며 "앞으로도 OWIS를 향한 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 덧붙였다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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