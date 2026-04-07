탑X나나, 비주얼도 ‘완전미쳤어!’…8일 MV 공개

가수 탑(T.O.P)이 ‘완전미쳤어! (Studio54)’로 첫 정규앨범의 기세를 이어간다.

탑은 오는 8일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 솔로 정규앨범 ‘다중관점 (ANOTHER DIMENSION)’의 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘완전미쳤어! (Studio54)’의 뮤직비디오를 공개한다.

앞서 공개된 ‘DESPERADO’ 뮤직비디오는 미니멀한 연출 속 탑의 독보적인 아우라를 감각적으로 그려내며 글로벌 팬들을 사로잡았다. 그 열기를 이어받을 ‘완전미쳤어! (Studio54)’는 80년대 하우스 음악의 힙한 감성을 탑만의 색깔로 재해석한 트랙이다. 반복적인 리듬과 파괴적인 비트가 조화를 이룬 강렬한 그루브는 ‘DESPERADO’와는 또 다른 분위기를 예고한다.

뮤직비디오 역시 배우 겸 가수 나나에 이어 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’의 채경선 미술감독과 ‘오징어 게임2’를 촬영했던 김지용 촬영감독이 합세했다.

탑은 최근 첫 정규앨범 ‘다중관점’을 발매하고 아티스트로서의 성공적인 귀환을 알렸다. 더블 타이틀 ‘DESPERADO’와 ‘완전미쳤어! (Studio54)’를 포함해 앨범에 실린 11개의 트랙은 창작에만 몰두했던 그간의 공백기를 입증하듯 탑의 한계 없는 음악 스펙트럼을 보여주며 글로벌 리스너들의 호평을 이끌어내고 있다.

이러한 관심을 입증하듯 ‘다중관점’은 각종 글로벌 차트에서도 선전하는 중이다. 발매 첫날에는 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 약 147만 스트리밍을 기록하며 2026년 발매된 K팝 솔로 아티스트 중 첫날 최다 기록이자, 올해 솔로 앨범 중 최초 100만을 넘어선 신기록을 세웠다.

또한 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 3위를 비롯해 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 전 세계 15개국 아이튠즈 앨범 차트 1위에 이름을 올렸고, 애플 뮤직 월드와이드 차트에서도 16위로 진입에 성공했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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