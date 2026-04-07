색다른 아일릿, 묘한 분위기 ‘마밀라피나타파이’

그룹 아일릿(ILLIT)이 한층 진화한 비주얼과 확장된 음악 세계를 예고하며 컴백 열기에 불을 지폈다.

아일릿은 지난 6일 팀 공식 SNS 채널에 미니 4집 ‘마밀라피나타파이’(MAMIHLAPINATAPAI) 프로모션 캘린더를 게재했다.

이에 따르면 아일릿은 오늘(7일)과 14일 각각 ‘GRWM’, ‘FREE RIDER’ 버전 콘셉트 포토를 선보인다. 앞서 멤버별 닮은꼴 동물과 함께해 화제를 모은 ‘PAW PAW’(포 포) 버전에 이어 새로운 비주얼 변신이 기대된다. 21일에는 미니 4집의 음원 일부를 미리 들을 수 있는 하이라이트 메들리로 컴백 분위기를 한껏 끌어올린다.

이후에는 타이틀곡 ‘It’s Me’ 관련 콘텐츠가 쏟아진다. 23일 타이틀곡의 메시지와 사운드를 확인할 수 있는 캠페인 필름을 시작으로 24일 ‘IT’S ME’ 버전 콘셉트 포토가 공개된다. 27일과 28일에는 타이틀곡 뮤직비디오 오피셜 티저 1, 2편이 연달아 게재되고, 신보와 뮤직비디오 본편이 30일 오후 6시 베일을 벗는다.

미니 4집 발매를 기념한 특별한 축제도 준비됐다. 아일릿은 타이틀곡 ‘It’s Me’를 메인 테마로 한 ‘아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌’을 5월 5일 개최한다. 가족과 친구 단위의 방문객이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 부스는 물론, 아일릿의 신곡 무대가 펼쳐지며 현장을 뜨겁게 달굴 예정이다.

캘린더 이미지의 묘한 분위기 역시 눈길을 끈다. 비닐봉지에 무심하게 놓인 장미꽃 한 송이는 그간 아일릿이 보여준 특유의 귀엽고 아기자기한 색깔과 사뭇 다른 감각적인 인상을 남긴다.

한편 아일릿의 미니 4집 ‘마밀라피나타파이’는 오는 30일 발매된다. 신보에는 상대방과의 관계가 깊어지면서 생기는 다양한 감정들 속에서 ‘나’의 내면에 집중하고 복잡한 감정조차 즐기는 아일릿의 이야기가 담긴다. 타이틀곡 ‘It’s Me’는 첫 데이트 이후 좋아하는 상대와 관계 정의에 대한 고민이 깊어지는 찰나, “너의 최애는 바로 나야!”라고 당돌하게 외치는 노래다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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