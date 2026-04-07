[SW포커스②] “한 학교서 어떻게 셋이나?” 떡잎부터 남달랐던 슈퍼루키들

NC 신재인과 KT 이강민, 한화 오재원(왼쪽부터)이 신인답지 않은 존재감으로 1군 무대에 안착했다. 사진=각 구단 제공

“한 번 연구해 봐야 하는 것 아닐까요(웃음).”

신재인(NC)부터 이강민(KT), 오재원(한화)까지, 동창생 3인방의 동반 활약은 현장에서도 적잖은 화제를 낳고 있다. 김경문 한화 감독은 “고등학생 셋이 와서 곧바로 주전급으로 활약하는 건 쉽지 않은 일”이라며 “유신고를 연구해야 할 것 같다. 어떻게 이렇게 선수들을 잘 키웠는지 궁금하다”고 말했다.

유신고는 전통 있는 야구 명문이다. 1984년 창단 이후 경기권을 대표하는 강팀으로 자리 잡았다. 청룡기 2회, 황금사자기와 봉황대기 우승을 각각 한 차례씩 차지하는 등 전국대회에서도 꾸준히 성과를 냈다. 존재감은 프로 무대에서도 번뜩인다. 현역 선수로는 최정, 김민(이상 SSG), 정수빈(두산), 김주원(NC), 소형준, 박영현(이상 KT) 등 굵직한 자원들이 맹활약 중이다.

시선은 자연스럽게 출발점으로 향한다. 이들을 길러낸 유신고다. 신인들 역시 고교 시절을 잊지 않고 있다. 오재원은 “홍석무 감독님께서 야구뿐 아니라 학교 생활과 인성적인 부분까지 꼼꼼하게 지도해주셨다”며 “야구장에서의 플레이나 기회 부여도 큰 도움이 됐다. 그 덕분에 지금 이 자리에 설 수 있었다”고 말했다.

한화 오재원. 사진=한화 이글스 제공

홍석무 유신고 감독은 손사래를 쳤다. 그는 “선수들이 잘한 덕분이고, 아직 시즌 초반 아닌가. 좀 더 지켜봐야 할 것 같다”면서도 “제자들의 활약을 뿌듯하게 보고 있다”고 말했다. 그가 가장 먼저 꺼낸 키워드는 ‘멘탈’이다. 그는 “셋은 험난한 프로에서도 버틸 수 있는 성격과 자세를 갖춘 선수들”이라며 “결국은 버티는 힘이 가장 중요하다”고 강조했다.

특히 프로 입성 후 곧바로 주전 유격수로 뛰고 있는 이강민에 대해서는 “얼마나 중압감이 심할지 가늠하기 어렵다”면서도 “가장 걱정이 될 수밖에 없는 상황이었는데, 팀에서 좋은 코칭스태프와 동료들을 만나 빠르게 적응하고 있더라. 현장에서 받는 신뢰가 큰 도움이 된 것 같다”고 미소 지었다.

실제로 홍 감독은 지난 5일 광주 KIA전 경기 후반부 신재인의 대타 안타 장면까지 짚어낼 정도로 KBO리그 경기를 꾸준히 챙겨보고 있었다. 그러면서 “NC 내야에 본받을 선배들이 정말 많지 않나. (신)재인이가 이 귀중한 경험들을 허투루 보내지 않았으면 좋겠다”고 힘줘 말했다.

NC 신재인. 사진=NC 다이노스 제공

또 다른 강점이자 공통분모는 ‘꾸준함’이 꼽힌다. 고교야구 단계에서 쉽게 갖추기 어려운 요소이기도 하다. 하루 3안타를 치고도 다음 날 삼진 3개로 물러나는 식의 기복을 얼마나 줄이느냐가 관건일 터. 다시 말해 일관성의 영역이다. 중요한 건 들쭉날쭉함을 줄이고, 같은 수준의 플레이를 계속 이어가는 능력이다.

홍 감독도 같은 지점을 짚었다. 그는 “(오)재원이가 특히 그랬다. 하루 잘하고 다음 날 무너지는 모습이 또래보다 적었다”며 “세 선수 모두 처음부터 완성된 모습은 아니었지만, 주문한 플레이를 이행하는 능력이 점점 좋아지는 게 보였다”고 떠올렸다.

그러면서 “저학년 때부터 기회를 안 줄 수가 없겠더라. 심지어 다들 곧잘 따라왔다. 고교 시절부터 강한 투수를 상대로도 꾸준히 결과를 낸 점이 신뢰를 얻는 데 도움이 됐다”고 덧붙였다.

조심스러운 당부도 건넸다. 대화 내내 선수 한 명씩을 오랜 시간 공들여 짚을 정도로 애정 어린 시선이 묻어났다. 홍 감독은 “프로는 시즌이 길고 변수도 많다”며 “좋은 흐름을 이어가려면 자기 관리가 무엇보다 중요하다”고 했다.

이어 “이제 막 출발선에 선 선수들이다. 지금에 일희일비하지 않고, 신인의 마음가짐을 유지하는 데 집중하길 바란다”고 응원의 메시지를 전했다.

KT 이강민. 사진=KT 위즈 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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