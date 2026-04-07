[SW포커스①] 개막전 3안타에 최연소 홈런까지… ‘유신고즈’ 동반질주

유신고 출신 신인 트리오 한화 오재원과 KT 이강민, NC 신재인(왼쪽부터)이 신인답지 않은 존재감으로 1군 무대에 안착했다. 사진=각 구단 제공

프로야구가 슈퍼루키들의 등장에 요동친다. 2026시즌 초반부터 고졸 신인 3명이 동시에 존재감을 드러내고 있다. 같은 학교 출신이라는 점에서 더욱 이목을 끈다. 바로 유신고에서 동고동락했던 한화 오재원, NC 신재인, KT 이강민이 주인공이다.

지난해 드래프트서 크게 주목받았던 2007년생들이다. 신재인과 오재원은 1라운드에서 각각 2, 3순위로 지명됐고, 이강민 역시 2라운드 16순위로 비교적 이른 시점에 이름이 불렸다. 출발부터 번뜩였다. 세 선수는 프로 첫해 개막 엔트리에 포함돼 1군 선수들과의 경쟁에 뛰어들었다.

이강민과 오재원은 지난 28일 개막전에서 나란히 3안타를 기록했다. 고졸 신인이 개막전에서 3안타 이상을 친 것은 1996년 장성호(당시 해태) KBS N 스포츠 해설위원 이후 무려 30년 만이다.

신재인 역시 새 역사를 아로새겼다. 지난 1일 창원 롯데전서 동점 투런포를 쏘아 올린 것. NC 구단 역대 최연소 홈런 기록(18세9개월4일)을 쓴 순간이다. 동시에 KBO리그 역대 6번째 최연소 홈런 기록에도 이름을 올렸다.

멈출 기색이 없다. 이강민은 8경기서 타율 0.345(29타수 10안타)를 마크, KT의 주전 유격수로 자리 잡았다. 공수 안정감을 발휘, 센터라인 한 축을 책임지고 있다. 이강철 KT 감독이 시즌 전 남긴 ‘히트상품’ 공언이 현실화되는 분위기다. 오재원 역시 한화의 주전 중견수로 낙점돼 8경기 동안 타율 0.278(36타수 10안타)로 리드오프 역할까지 수행 중이다.

KT 이강민. 사진=KT 위즈 제공

NC 신재인. 사진=NC 다이노스 제공

유격수 자원이기도 한 신재인은 유틸리티로서 존재감을 키워가고 있다. 탄탄한 NC 내야 속 ‘슈퍼서브’로 우뚝 섰다. 1루에는 외국인 타자 맷 데이비슨, 2루 박민우, 3루 김휘집, 유격수로는 국가대표 김주원이 버티고 있는 상황. 이호준 NC 감독은 신재인을 1루와 3루를 오가는 카드로 적극 활용하며 내야 운용의 폭을 넓히고 있다.

주축들의 체력 안배에 힘을 보태면서 성과까지 낸다. 5경기서 타율 0.273(11타수 3안타)을 썼고, 홈런도 두 차례 작성했다. 침착한 면모도 주목할 만하다. 신재인은 5일 광주 KIA전 8회 초 대타 선두타자로 나서 풀카운트 승부 끝에 좌전 안타를 쳤다.

유니폼은 달라졌지만, 유신고 트리오의 끈끈한 우정도 연일 돋보인다. 그라운드 밖에선 영락없는 야구소년들이다. 단체 채팅방을 통해 서로의 경기를 공유하고, 느낀 점을 나누며 프로 적응기를 공유한다. 오재원은 “캠프 때는 각 팀 분위기와 유신고와의 차이에 대해 이야기를 많이 했다”며 “요즘은 매일 ‘프로는 확실히 다르다’는 얘기를 나누는 중”이라고 돌아봤다.

경쟁은 또 다른 동력일 터. 오재원은 “덕분에 더 발전할 수 있는 것 같다. 같이 언급되는 것도 즐기고 있다”며 “서로 말하지 않았지만, 목표는 같지 않을까. 1군에서 시작한 만큼 끝까지 버텨 시즌을 완주하는 것”이라고 힘줘 말했다.

한화 오재원. 사진=한화 이글스 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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