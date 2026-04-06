‘슈주 출신’ 강인, 오랜 침묵 깨고 컴백…신곡 발매 예고 “팬들 응원 덕분”

사진 = 유튜브 채널 ‘강인’

그룹 슈퍼주니어 출신 강인이 신곡으로 컴백을 알렸다.

6일 유튜브 채널 ‘강인’에는 “강인의 셀프 인터뷰”라는 제목의 영상이 공개됐다.

사진 = 유튜브 채널 ‘강인’

영상에서 강인은 신곡 ‘LOVE IS PAIN’ 발매를 앞두고 직접 셀프 인터뷰를 진행했다. 그는 “정말 오랜만에 인사드린다”며 “올해 필리핀을 시작으로 팬미팅 투어를 하게 됐다. 아직 완성 단계는 아니지만, 제가 만든 곡을 현장에서 먼저 들려드릴 기회가 있었다”고 근황을 전했다.

신곡 발매 계기에 대해서는 “팬분들이 보내주신 응원 덕분에 제대로 들려드릴 용기를 얻었다. 많은 고민도 있었지만, 오랜 시간 기다려준 팬들을 생각하면서 디지털 싱글로 발매하게 됐다”고 밝혔다.

사진 = 유튜브 채널 ‘강인’

이어 “다시 노래할 수 있는 순간도, 이번 앨범 발매도 모두 팬들 덕분이다. 진심으로 감사하다”며 “앞으로도 좋은 모습으로 여러분 앞에서 인사드릴 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편 강인은 2005년 슈퍼주니어로 데뷔했으나, 이후 논란 끝에 2019년 팀을 탈퇴했다. 이후 자숙의 시간을 가진 그는 2023년 유튜브 채널을 개설하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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