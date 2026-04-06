현대모비스, 함지훈 은퇴 기념 다큐멘터리 ‘라스트 맨 스탠딩’ 공개

사진=울산 현대모비스 피버스 구단 제공

남자프로농구(KBL) 현대모비스는 “프랜차이즈 스타 함지훈의 다큐멘터리 영상 ‘라스트 맨 스탠딩(Last Man Standing)’을 오는 7일 정오 구단 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다”고 밝혔다.

구단은 올 시즌을 끝으로 코트를 떠나는 원클럽맨 함지훈의 은퇴를 기념하기 위해 다큐멘터리 영상을 기획했으며, 오랜 시간 팀의 중심을 지켜온 그의 선수 생활을 되돌아보고 그 의미를 팬들과 함께 나누기 위해 제작했다.

영상은 약 30분 분량으로, 유년 시절부터 현재까지의 주요 순간들을 입체적으로 담아냈다. 유재학 KBL 본부장, 임근배 삼성 단장, 라건아(한국가스공사) 등 과거의 영광을 함께한 동료 및 지도자들이 출연해 함지훈과의 에피소드와 비하인드 스토리를 전한다.

한편, 함지훈의 은퇴식은 오는 8일 오후 7시 울산 동천체육관에서 열리는 LG와의 정규리그 마지막 경기에서 진행된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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