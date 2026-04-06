[천안 토크박스] 여전히 분노한 블랑 감독 “분노를 기폭제로 잘 활용하겠다”

필립 블랑 현대캐피탈 감독. 사진=KOVO 제공

필립 블랑 현대캐피탈 감독. 사진=KOVO 제공

“선수들의 분노를 기폭제로 잘 활용해서 목숨을 걸겠다.”

그 어느 때보다 비장하다. 프로배구 V리그 챔피언결정전 벼랑 끝에 몰린 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 모든 힘을 쏟아 승리하겠다고 다짐했다.

현대캐피탈은 6일 천안 유관순체육관에서 대한항공과 진에어 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전을 치른다. 1, 2차전을 모두 내준 현대캐피탈은 이날 패하면 챔프전 왕좌를 대한항공에게 내준다.

여기에 판정 논란까지 있었다. 지난 4일 인천 계양체육관에서 열린 챔프전 2차전에서 경기 막판 레오(현대캐피탈)의 서브가 비디오 판독 끝에 아웃되면서 팀이 흔들렸다. 결국 풀세트 접전 끝에 2차전을 내주고 말았다. 현대캐피탈이 경기 후 KOVO에 정식 공문을 보내 판독 결과에 대해 KOVO에 재판독을 요구했다. 결국 정독으로 판정 났다.

블랑 감독은 “선수단과 함께 공유했던 최초의 목표는 인천에서 최소 1승을 거두고 천안으로 돌아와 2승을 해 팬들 앞에서 우승하는 모습을 보여주는 것이었다”며 “저희 선수단은 이미 인천에서 1승을 했다고 믿고 있다”고 전했다. 그러면서 “최초의 계획대로 천안에서 2승을 할 것이다. 이후에는 누가 진정한 승자가 될지 알아봐야 할 것 같다. 오늘 죽을 힘을 다하겠다. 그렇지 못한다면 대한항공이 챔피언이 될 것”이라고 전했다.

KOVO의 재판독 결과에 대해서는 “저희가 이의 신청했던 장면이 정심이었다면 앞서 레오가 블로킹 당한 장면 역시 정심이었는지 되묻고 싶다”고 했다. 그러면서 “한 시즌 동안 V리그에서 수많은 실수가 나왔다. 정말 유감스럽게 생각한다”고 전했다. 그러면서 “현행 비디오 판독 체제는 수명을 다했다고 생각한다”고 덧붙였다.

선수단은 모든 힘을 쏟는다. 블랑 감독은 “선수단이 (비디오 판도 관련) 이런 순간을 맞닥뜨렸을 때 제일 먼저 발생하는 감정은 아무래도 분노”라며 “잘 사용하면 기폭제가 돼 어떤 비용을 감수하고서라도 이겨낼 수 있는 감정으로 다가온다고 생각한다”고 강조했다. 그러면서 “우리 선수들이 그 분노를 기폭제로 잘 활용해 오늘 경기장 안에 잘 이식시켜서 목숨 걸고서라도 이길 수 있는 투지를 보여주겠다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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