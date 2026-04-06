“생리대 부담 덜어준다”… 롯데월드, 여성 청소년 지원 나서

롯데월드 임직원들로 구성된 샤롯데 봉사단이 최근 ‘세계 여성의 날’을 맞아 송파구 관내 저소득 가정 여성 청소년 100명에게 전달할 ‘여성용품 키트’를 제작했다. 이번 봉사활동은 경제적 부담으로 인해 여성용품 구매에 어려움을 겪는 저소득 가정 여성 청소년들에게 실질적인 도움을 주기 위해 기획됐다.

제작된 여성용품 키트는 4개월 간 사용할 수 있는 생리대와 수면양말, 핸드크림 등으로 구성됐다. 사단법인 ‘더함께새희망’을 통해 지원이 필요한 저소득 가정 여성 청소년 100명에게 전달될 예정이다.

한편 롯데월드는 사회공헌 캠페인 ‘드림업(Dream Up)’을 필두로 드림티켓, 찾아가는 테마파크 등 문화 생활 지원을 위한 다양한 CSR 활동을 진행하고 있으며, 대중교통 이용 독려를 통한 탄소 배출 저감 등 손님과 함께하는 친환경 ‘그린월드 캠페인’도 펼치고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]