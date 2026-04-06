[SW현장] 키스오브라이프, 초심 담은 ‘후 이즈 쉬’…“무대로 설명하고파”

그룹 키스오브라이프가 6일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 새 싱글 앨범 'Who is she' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스 제공

그룹 키스오브라이프가 초심으로 돌아가 스스로의 정체성에 질문을 던진다.

6일 서울 용산구 블루스퀘어에서 그룹 키스오브라이프의 새 앨범 ‘후 이즈 쉬(Who is she)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

‘후 이즈 쉬’는 키스오브라이프를 향한 단순하지만 상징적인 질문을 던지는 앨범이다. 지금까지 키스오브라이프를 둘러싼 시선을 관통하며 ‘아티스트로서의 본질’에 집중했다. 벨은 “‘후 이즈 쉬’는 누구다 살아가면서 받게 되는 질문이다. 그런 질문들에 답을 확실히 내놓기 보다 무대 위에서 증명하고 싶었다”고 지향점을 소개했다. 이어 하늘은 “서로 초심을 잃지 말자는 이야기를 정말 많이 했는데, 초심이란 어쩌면 돌아가야 할 과거가 아니라 최선을 보여드리는 게 아닌가 생각했다”고 부연했다.

데뷔 3년 차 키스오브라이프에게 ‘초심’은 어떤 의미일까. 쥴리는 “짧다면 짧고 길다면 긴 시간이었다. 3년이 우리에겐 중요한 시기여서 초심을 꺼냈다. 우리의 초심은 음악을 향한 열정과 사랑이다. 음악을 향한 우리의 진심을 대중 분들에게 보여드리고 싶었다”고 했다.

그룹 키스오브라이프가 6일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 새 싱글 타이틀곡 'Who is she' 무대를 선보이고 있다. 뉴시스 제공

이날 타이틀곡 ‘후 이즈 쉬’ 무대를 최초 공개한 키스오브라이프는 “정말 열심히 준비한만큼 빨리 무대를 보여드리고 싶었다. 200%를 보여드린 것 같다”며 “열심히 준비한 만큼 자신감 있는 무대였다. 앞으로 더 많은 무대 준비되어 있으니 기대 부탁드린다”고 컴백 소감을 밝혔다.

타이틀곡 'Who is she'는 2000년대 댄스 팝의 직관적인 구성을 세련되게 풀어낸 댄스곡으로 밀레니엄 세대의 느낌을 현대적으로 재구성하며 신선함을 더했다. 무대에 오르는 순간 각성하는 아티스트의 모습을 중독적인 사운드와 멤버들의 매력적인 목소리로 노래한다.

그룹 키스오브라이프 쥴리(왼쪽)와 하늘이 6일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 새 싱글 앨범 'Who is she' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스 제공

쥴리는 “2000년대 스타일 음악을 좋아하다 보니 반복되는 비트가 심장을 울리더라. 듣자마자 무대에서 빨리 춤 추고 싶다는 생각이 들었다. 바로 리듬이 타지더라”고 돌아봤다. 이에 나띠는 “퍼포먼스적인 매력이 있는 곡이다. 라이브를 위해 마이크를 들고 무대를 하는데, 마이크를 활용한 안무도 있다. ‘후 이즈 쉬’ 답게 상대를 가르키는 안무가 특징”이라고 덧붙였다.

용기가 필요할 때 힘을 줄 수 있는 곡이다. 하늘은 “등굣길, 출근길뿐 아니라 면접을 보러 갈 때, 환불하러 갈 때 들으면 좋을 것”이라고 추천했다.

뮤직비디오에는 ‘언더독’ 키오라의 모습이 담긴다. 감시와 통제된 앵글 속 외부의 시선에서 관찰당하지만 퍼포먼스를 통해 스스로의 리듬을 따르고 아티스트로서 숨길 수 없는 존재감과 에너지를 발산한다.

그룹 키스오브라이프 벨(왼쪽)과 나띠가 6일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 새 싱글 앨범 'Who is she' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스 제공

멋진 결과물과 달리 현장은 추위와의 싸움이었다. 벨은 “추운 와중에 불꽃이 막 터지고 차에서도 불꽃이 튀더라. 극한의 추움과 극한의 뜨거움을 동시에 느낀 현장이었다”고 했다. 멤버들 역시 “눈이 펑펑 내리는 날이었다. 한파주의보가 평창 부근이었는데 너무 추웠지만, 결과물을 보니까 추위가 무색할 정도로 너무 뿌듯했다”고 돌아봤다.

강렬한 ‘후 이즈 쉬’와 대비 되는 또 하나의 수록곡 ‘돈트 마인트 미(Don't mind me)는 이별 후 혼자가 된 자유로움 속 느끼는 행복을 담아낸 곡이다. ‘나를 위한 성대한 파티’를 테마로 여유롭고 자유로운 분위기가 더해진다.

초심을 다져 10개월 만에 컴백했다. 벨은 “그간 아시아, 유럽, 미주 투어를 돌면서 많은 영감과 에너지를 얻었다. 그 점들을 반영해서 음악적인 성장을 가져왔다. 관객들로 하여금 무언가 느끼게 할 수 있는, 전달력 있는 음악을 하고 싶다는 목표가 생겼다”고 했다. 이어 4월 가요계 컴백대전에 참전하게 된 각오를 묻자 “요즘 신에서 찾기 힘든 장르의 음악이라 생각한다. 100% 팝 사운드와 더불어 우리만의 퍼포먼스를 보시면 새로운 맛을 느낄 수 있을 거란 확신이 있다”며 자신감을 내비쳤다.

초심을 다지며 ‘언더독’으로 돌아갔다. 데뷔 때부터 ‘완벽하지 않아도 괜찮다’는 마인드로 성장을 이뤄온 그룹이다. 멤버들은 “아직 부족한 점이 많다. 욕심도 많고 꿈도 큰 멤버들이기에 항상 성장할 수 있는 자리가 있다고 생각한다”며 “무대로 설명되는 팀이 되고 싶다. 음악방송 1위, 음원차트 1위도 해보고 싶다”고 바랐다.

키스오브라이프의 새 앨범 ‘후 이즈 쉬’는 오늘(6일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.



정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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