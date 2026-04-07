‘악마는 프라다’→‘토이스토리·스파이더맨’…할리우드 대작 줄줄이 극장가 상륙

할리우드 기대작들이 올 상반기 극장가에 연이어 출격한다.

가장 먼저 오는 29일 전 세계 최초 극장 개봉을 확정한 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’는 전설적인 패션 매거진 런웨이의 편집장 미란다와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤디가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한 번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 그린다.

2006년 개봉해 ‘패션 영화의 바이블’이라 불리며 꾸준한 사랑을 받아온 ‘악마는 프라다를 입는다’의 20년 만의 후속작으로 벌써부터 뜨거운 화제를 모은다. 이번 작품에는 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트, 스탠리 투치 등 전편의 흥행을 이끈 전설적인 배우들이 다시 합류해 기대감을 더한다.

전편이 치열한 패션업계를 배경으로 사회 초년생 앤디의 성장기를 그리며 공감을 불러일으켰다면 이번 작품은 20년 사이 완전히 변화한 미디어 환경 속에서 살아남기 위해 고군분투하는 인물들의 이야기를 담아내며 한층 확장된 서사를 선보일 예정이다. 여기에 트렌드와 클래식의 절묘한 조화를 이룬 정교한 스타일링과 화려한 비주얼까지 더해져 시각적인 즐거움을 한층 업그레이드할 것으로 전망된다.

오는 5월 개봉을 앞둔 ‘만달로리안과 그로구’는 함께일 때 가장 빛나는 은하계 대표 콤비, 현상금 사냥꾼 딘 자린과 치명적인 귀여움의 그로구가 선사하는 특별하고 짜릿한 모험을 그린다. 드넓은 은하계를 누비는 우주 최강 듀오의 환상적인 팀워크는 물론, 한층 확장된 스케일과 압도적인 액션, 눈부신 은하계 비주얼까지 더해져 극장 스크린에서 펼쳐질 놀라운 여정에 대한 기대감을 끌어올린다.

6월에 찾아오는 ‘토이 스토리 5’는 국내 340만 관객을 동원한 ‘토이 스토리 4’ 이후 7년 만에 선보이는 ‘토이 스토리’ 시리즈의 신작이다. 이번 작품은 시대에 걸맞게 스마트 태블릿이 장난감들 사이에 나타나며 벌어지는 흥미로운 이야기를 담아내 신선한 재미를 선사할 예정이다.

7월 15일에는 애니메이션 스튜디오 일루미네이션의 가장 사랑스러운 프랜차이즈 ‘미니언즈’ 시리즈의 신작 ‘미니언즈 & 몬스터즈’가 극장가를 찾아온다. 이번 작품은 우연히 영화 촬영장에 난입한 미니언들이 세계적인 무비스타로 거듭나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 특히 미니언들이 배우를 넘어 영화 제작까지 꿈꾸며 세상 곳곳에 봉인되어 있던 몬스터들을 깨우고 이로 인해 상상을 초월하는 혼돈을 초래할 것으로 예고돼 궁금증을 자극한다.

마지막으로 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’가 가세해 여름 극장가를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다. ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’ 이후 모두의 기억에서 사라진 피터 파커(톰 홀랜드)의 이야기를 통해 한층 확장된 서사와 업그레이드 된 액션을 선보일 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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