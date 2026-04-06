“에버랜드에 전국 유명 김밥 다 모였다”

에버랜드가 봄나들이 시즌을 맞아 4월 한 달간 ‘봄을 말아봄’ 왓에버 시리즈를 진행한다.



왓에버 시리즈는 에버랜드가 매월 한 달간 선보이는 시즌 한정 이벤트다. 이달에는 봄나들이 대표 메뉴인 김밥과 감성 플리마켓을 중심으로 따뜻한 봄의 분위기를 오감으로 즐길 수 있는 이색 콘텐츠를 선보인다.

에버랜드 4월 왓에버 시리즈 ‘봄을 말아봄’ 전국 김밥 맛집 콜라보 메뉴. 에버랜드 제공

먼저 봄 나들이하면 빠질 수 없는 대표 메뉴인 김밥이 다채롭게 마련됐다. 에버랜드 매직타임 레스토랑에서는 제주·강원 등 각 지역을 대표하는 로컬 맛집과의 콜라보를 통해 다양한 김밥 메뉴를 선보인다. 제주도 3대 김밥으로 꼽히는 ‘다정이네 김밥’과 속초 명물 명태회를 활용한 ‘최대섭 대박 김밥’에서 온 셰프들이 에버랜드에서 직접 김밥을 말아준다.



에버랜드 한식 전문 조리사인 정국진 셰프가 제주도 ‘김만복 김밥’을 직접 방문해 전수받은 비법 레시피로 만든 김밥도 기다린다. 고소한 전복 내장과 계란 지단의 조합이 일품이다. 정 셰프의 시그니처 메뉴인 충무김밥도 이벤트 기간동안 ‘꾹진이네’ 매장에서 만나볼 수 있다.



알파인 레스토랑에서는 주말마다 하루 3회씩 방문객들이 직접 자신만의 김밥을 완성해보는 김밥 만들기 체험 프로그램을 운영한다. 에버랜드 방문객이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 오전 10시 30분 알파인 매표소에서 선착순으로 신청할 수 있으며 팀당 최대 4인까지 참여가 가능해 온가족이 함께 체험하기 좋다.

에버랜드 4월 왓에버 시리즈 ‘봄을 말아봄’ 스프링 플리마켓.

알파인 빌리지 앞 축제콘텐츠존에는 튤립, 비올라, 수선화 등 향긋한 봄꽃 화분으로 꾸며져 야외 정원에 펼쳐진 장터 분위기를 자아내는 ‘스프링 플리마켓(Spring Flea Market)’이 오픈했다. 화분 포토존, 키링 만들기 등 체험 콘텐츠도 함께 운영돼 봄 장터 분위기를 다양한 방식으로 만끽하기 좋다.



또 100여종 약 120만 송이 봄꽃이 만발하는 에버랜드 튤립축제에서는 새롭게 오픈한 ‘사파리월드 더 와일드’를 비롯해 역대급 스케일의 신규 멀티미디어 불꽃쇼와 서커스 공연 등 봄시즌 콘텐츠를 풍성하게 경험할 수 있다.

세상에서 가장 귀여운 양으로 불리는 흑비양을 만나볼 수 있는 ‘프랜들리랜치’.

동물원에서는 세상에서 가장 귀여운 양으로 불리는 희귀 동물 흑비양을 만나볼 수 있는 ‘프랜들리랜치’가 오픈했다. 오는 10일부터는 알파카도 합류할 예정이다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]