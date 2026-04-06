홍콩 달군 ‘일곱 개의 대죄:오리진’…현장 반응 ‘호평’

넷마블은 지난 4일부터 5일까지 홍콩 아시아월드 엑스포에서 열린 팝컬처 축제 ‘콘콘 홍콩 2026(CON-CON HONG KONG 2026)’에 참가해 오픈월드 RPG ‘일곱 개의 대죄:오리진’(개발사 넷마블에프엔씨)을 선보였다고 6일 밝혔다.

올해 처음 열린 콘콘 홍콩은 애니메이션, 음악, 체험형 콘텐츠를 한데 모은 IP 기반의 대규모 축제다. 넷마블은 이번 행사에서 소니(SONY) 부스 내에 일곱 개의 대죄:오리진 시연 존을 마련하고 글로벌 관람객들을 맞이했다.

현장을 찾은 관람객들은 원작 애니메이션의 세계를 그대로 옮겨놓은 듯한 고품질 그래픽과 자유도 높은 오픈월드 탐험에 대해 높은 만족감을 나타냈다. 넷마블은 시연에 참여한 이용자들을 대상으로 경품을 증정하고 전용 포토월을 운영하는 등 다채로운 이벤트를 진행했다.

이번 행사는 일곱 개의 대죄:오리진 정식 출시 이후 처음으로 진행된 해외 오프라인 이벤트다. 앞으로도 넷마블은 글로벌 인지도를 확대하고 이용자들과의 소통을 강화하기 위해 다양한 노력을 기울일 예정이다.

일곱 개의 대죄:오리진은 전 세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 일곱 개의 대죄 IP를 활용한 멀티형 오픈월드 RPG다. 이용자는 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하며 영웅 교체 태그 전투, 강력한 합기 등 다채로운 전략 액션을 즐길 수 있다. 이 게임은 플레이스테이션5, 스팀(Steam), 구글플레이 및 애플 앱스토어에서 플레이할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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