“실제로 쟤 때문에 화나” 정지훈, 이상이 도발에 폭발…육두문자 애드리브까지?

사냥개들2의 주연 배우 세 명이 모여 서로의 액션을 분석하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘Netflix Korea 넷플릭스 코리아’ 영상 캡처

정지훈이 촬영 중 이상이 때문에 실제로 화가 났다고 밝혔다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘Netflix Korea 넷플릭스 코리아’에는 ‘《사냥개들》시즌2 속 액션 장면을 분석하고 점수를 매겨봤습니다 with. 우도환, 이상이, 정지훈’이라는 영상이 올라왔다. 배우 우도환과 이상이, 정지훈은 각각 사냥개들2에서 주요 캐릭터 김건우, 홍우진, 임백정을 연기했다.

세 명은 함께 서로의 액션 신을 감상하고 분석했다. 우도환이 연기한 김건우는 민첩성, 파워, 지구력, 체력, 유연성, 정신력 총 6개 항목에서 모두 5점을 받았다. 제작진이 약점을 하나만 말해 달라고 부탁하자 건우의 코치 홍우진 역을 연기한 이상이는 극 중 예상치 못한 공격에 흔들렸던 장면을 언급하며 정신력만 4점을 줬다.

건우의 스페셜 스킬로는 ‘사냥개 1호’, 뎀프시롤이 나왔다. 뎀프시롤은 빠른 위빙을 이용해 공격을 피하면서 동시에 강력한 훅 공격을 넣는 가공의 복싱 기술이다.

이어 정지훈이 연기한 임백정은 양손을 모두 사용하는 압박형 복서로 상대방을 봐 주지 않고 무자비한 공격을 날리며 임팩트 있는 경기를 펼쳤다. 임백정도 6개 항목 전부 5점을 받을 뻔 했으나 캐릭터를 연기한 정지훈이 “멘탈 하나가 없는 것 같다. 화를 잘 낸다”라고 하며 정신력에 3점을 줬다. 백정의 스페셜 스킬은 플리커샷과 턴으로 정해졌다. 플리커샷은 상대방을 견제하고 리듬을 깨기 위해 빠르게 던지는 가벼운 잽이다.

이어 은퇴한 선수이자 코치인 홍우진은 파워와 체력에서 3점을 받고 나머지는 5점을 받았다. 제작진이 홍우진의 스페셜 스킬을 묻자 이상이는 고민 끝에 “입”이라고 대답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 홍우진이 임백정과 대결하는 장면에서 말로 도발할 때 정지훈이 “실제로 쟤(우진) 때문에 화가 났다”라고 고백했다. 또 정지훈은 당시 “그래서 육두문자로 애드리브를 했다. 진짜 화가 난 거다. 그래서 제(백정)가 멘탈이 약한 게 맞다”라며 캐릭터를 설명했다.

마지막으로 배우들은 영상을 마무리하며 “다 같이 여러 시선으로 보니까 색다른 해석이 있어서 즐거웠다. 마지막에 액션 스텟, 육각형 나눠 보는 게 재밌었다. 캐릭터 연구에도 도움이 됐다”라고 소감을 남겼다.

한편 넷플릭스 오리지널 시리즈 사냥개들2는 지난 3일 공개됐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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