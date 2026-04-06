여자프로농구 KB스타즈 박지수(오른쪽)와 BNK썸 김도연 6일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열린 '2025-2026 여자프로농구 정규리그 시상식'에서 정규리그 MVP와 신인상을 수상한 뒤 취하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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