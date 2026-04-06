[BS현장] 전원 20대 됐다…‘마이 퍼스트 킥’ 킥플립, 작사·작곡으로 한 단계 성장

그룹 킥플립이 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 신정원 기자

'JYP 막내' 킥플립이 멤버 동현의 성년을 끝으로 전원이 스무 살이 되어 돌아왔다. 지난해 데뷔와 동시에 탄탄한 보컬과 퍼포먼스로 'K-팝 슈퍼 루키', '차세대 무대 장인'이라는 수식어를 얻은 이들은 한층 성숙해진 모습과 업그레이드된 무대 장악력으로 새로운 도약을 예고하고 있다.

6일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서는 킥플립(계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현)의 네 번째 미니 앨범 '마이 퍼스트 킥(My First Kick)' 발매 미디어 쇼케이스가 열렸다.

이날 리더 계훈은 먼저 '계랄(계훈+발랄)' 캐릭터가 '킥랄(킥플립+발랄)'로 확장되며 많은 관심을 받은 데 대해 감사함을 전했다. 그는 "해당 콘셉트와 플러팅이 자신뿐 아니라 팀을 알리기 위한 선택이었다"며 "특정 개인이 아닌 모든 멤버의 공감대에서 출발한 콘셉트"라며 의미를 강조했다. 킥랄이 더 널리 알려지길 바란다는 바람도 덧붙였다.

지난해 미니 3집 '마이 퍼스트 플립(My First Flip)'으로 첫사랑을 유쾌하게 노래한 킥플립은 이번 네 번째 미니 앨범을 통해 스무살의 청춘과 도전, 계속되는 첫사랑 이야기를 담았다.

신보에는 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'와 선공개곡 '트웬티(Twenty)'를 포함해 '스튜피드(Stup!d)', '거꾸로', '스크롤(Scroll)', '로어(Roar)', '마이 디렉션(MyDirection)' 등 총 7곡이 수록됐다.

킥플립이 타이틀곡 눈에 거슬리고 싶어 퍼포먼스를 보여주고 있다. 신정원 기자

킥플립이 타이틀곡 눈에 거슬리고 싶어 퍼포먼스를 보여주고 있다. 신정원 기자

눈에 거슬리고 싶어는 하이퍼 펑크 기반의 댄스곡으로, 설레면서도 거침없이 들이대는 사랑 에너지가 담겼다. 킥플립 특유의 능청스러운 화법의 노랫말이 첫사랑을 향해 직진하는 돌직구 고백송에 생기를 더한다.

계훈은 "킥랄(킥플립 발랄)의 플러팅을 보여드리는 곡이다. 플러팅이라는 게 가벼워보일 수 있지만, 그 뒤에는 나라는 존재를 넘어 우리를 각인시키고 싶다, 많은 분들의 눈에 들고 거슬리고 싶다는 마음이 담겼다"라고 소개했다.

특히 이번 앨범은 멤버들이 전곡 작업에 참여해 한층 성장한 음악적 잠재력을 보여준다. 계훈은 타이틀곡 작사, 작곡을 비롯해 거꾸로 작사, 로어 작사, 마이 디렉션 작사에 참여했고, 동현은 트웬티 작곡과 스튜피드 작사, 동화는 스튜피드 작사 및 작곡, 로어와 마이 디렉션 작사에 이름을 올렸다. 민제는 스크롤 작곡에 참여했다.

계훈은 "타이틀곡 가사를 적어서 회사에 제출했는데 '너 다워서 좋다'고 하셨다"며 "특히 박진영 PD님께서 저의 소통 플랫폼을 좋아하는 분들은 이 곡을 정말 좋아해주실 거라고 응원의 말씀을 해주셨다. 기대에 부응하겠다"고 비하인드를 전했다.

이어서 동화는 "스튜피드 작사, 작곡에 참여했는데, 힘들 때도 있지만 '내 삶에서 만큼은 내가 히어로야', '다 헤쳐갈거야'라는 긍정의 메시지, 자신감을 담은 곡"이라고, 민제는 "저는 스크롤 작곡에 참여했고, 짝사랑하는 사람에게 연락이 다시 오지 않을까라는 마음으로 SNS 피드를 스크롤하는 한 소년의 마음을 담았다. 알람같은 사운드가 들어가 그런 포인트를 들어주시면 좋을 것"이라고 전했다.

그룹 킥플립이 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 신정원 기자

이번 앨범에는 록사운드가 돋보인다. 킥플립의 음악적 정체성일까. 이에 대해 계훈은 "지금까지 록사운드 기반의 사운드를 사용해와서 저희만의 정체성으로 봐주실 수 있지만 앞으로 더 다양한 콘셉트로 도전하고 싶다"며 "각자 곡을 쓰고 발매하는 것도 처음이고, 스무살이 되고 처음 도전하는 것도 많다. 20대 청춘들이 느낄만한 감정들, 청량함 모두 저희의 정체성이라고 생각한다. 실패도 있겠지만 끊임없이 도전하는 게 정체성같다"고 말했다.

마이 퍼스트 킥으로 이루고 싶은 목표에 대해선 음악방송 1등, 단독 콘서트 개최 등을 희망했다.

주왕은 "만약 음악방송 1위를 하게 된다면 혼자서라도 번지점프를 하겠다"고, 케이주는 "수록곡 거꾸로 제목처럼 가사를 거꾸로 해서 부르겠다"고 공약을 선보였다. 동현은 "이번에 팬콘서트를 하게 됐는데, 이번 앨범을 통해 첫 단독 콘서트를 하고 또 첫 정규앨범을 내서 더 많은 곡을 들려드리고 싶다"고 얘기했다.

킥플립은 이날 오후 6시 앨범 발매에 이어 오는 7일부터 13일까지 7일간 서울 성동구 LCDC SEOUL에서 마이 퍼스트 킥 발매 기념 팝업 스토어를 진행한다. 팝업 스토어는 미니 4집 콘셉트 포토를 곳곳에 전시해 청춘 에너지가 집약된 앨범의 감성을 직접적으로 경험할 수 있도록 했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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