[SW포토]최고의 포워드 김단비

여자프로농구 우리은행 김단비가 6일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열린 '2025-2026 여자프로농구 정규리그 시상식'에서 베스트5 포워드상 수상 후 소감을 발표하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
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입력 : 2026-04-06 15:25:00 수정 : 2026-04-06 15:24:59
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여자프로농구 우리은행 김단비가 6일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열린 '2025-2026 여자프로농구 정규리그 시상식'에서 베스트5 포워드상 수상 후 소감을 발표하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com
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