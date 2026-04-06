이승기, 빅플래닛과 갈등 속 계약 해지 통보…소속사 “원만한 해결 협의 중”

배우 이승기배우 이승기. 사진 = 뉴시스

가수 겸 배우 이승기가 빅플래닛메이드엔터테인먼트와의 전속계약 관계를 정리했다.

이승기의 법률대리인은 6일 공식 입장을 통해 “아티스트는 소속사의 전속계약 위반을 이유로 지난달 말 계약 해지를 통보했다”며 “이에 따라 전속계약은 적법하게 해지되어 종료된 상태”라고 밝혔다.

이승기 측이 밝힌 계약 해지의 주요 사유는 ‘정산 미이행’과 ‘지원 부족’이다. 이승기 측은 “지난해 9월부터 정산금 지급이 이뤄지지 않았고, 현장 스태프 및 외부 업체 비용 지급에도 문제가 발생했다”고 주장했다. 특히 정산의 투명성을 확인하기 위해 관련 서류 열람을 요청했으나, 소속사가 정당한 사유 없이 이를 거부했다고 강조했다.

반면 빅플래닛 측은 계약 해지 사실을 공식적으로 인정하지 않은 채 신중한 입장을 보였다. 소속사는 “현재 당사는 조속한 경영 정상화를 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 관련 사안 역시 원만히 해결될 수 있도록 지속적으로 협의 중”이라고 밝혔다. 이는 이승기 측의 ‘계약 해지 완료’ 주장과는 상반된 입장이다.

현재 빅플래닛은 소속 아티스트들의 연이은 이탈 움직임으로 위기를 맞고 있다. 앞서 태민은 전속계약 해지 후 갤럭시코퍼레이션으로 이적했으며, 더보이즈, 비비지(은하·신비·엄지), 이무진, 비오 등도 계약 해지를 통보한 것으로 알려졌다.

이에 대해 소속사 측은 “최종 결론이 내려진 상황은 아니며, 아티스트들의 정상적인 활동을 위해 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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