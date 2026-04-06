‘대군부인’ 아이유, 변우석과 세 번째 호흡 “10년 후에도 작업하고파”

세 번째로 호흡하는 배우 아이유와 변우석이 진한 호흡을 자랑했다.

6일 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 MBC 새 드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 박준화 감독과 주연 배우 아이유, 변우석, 노상현, 공승연, 유수빈, 이연이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.

‘대세’ 아이유, 변우석의 만남으로 기대를 높이는 작품이다. 앞서 다수의 예능 프로그램 등을 통해 아이유와 변우석의 신기한 인연이 공개된 바 있다. 변우석은 10년 전 드라마 ‘보보경심-달의 연인’에서 주인공을 맡은 아이유의 남자친구로 짧은 호흡을 나눴다. 뮤직비디오를 통해서도 스치듯 인연을 쌓았다.

변우석은 “신기하게 2번의 호흡을 맞췄다. 10년의 호흡을 이번 작품에서는 길게 보여줄 수 있어서 좋았다”며 “현장에서도 (아이유가) 즐겁게 해주고 큰 도움을 주셨기 때문에 촬영을 무사히 마칠 수 있었다”고 했다.

이어 아이유는 “10년 전 ‘달의 연인’에서 절친과 바람난 남자친구 역이었다”고 말해 웃음을 안겼다. 이어 “이번에는 그때의 과오를 몇 배로 씻어내겠다고 각오하듯 너무 멋진 캐릭터로 와주셨다. 10년 동안 준비해온 사람처럼 어떠한 어색함도 없었다. 그동안 교류가 있진 않았지만 편안했다. 개인적으로는 10년째 되는 해에 작업해서 10년 후에도 작업해보고 싶다”고 바랐다.

오는 10일 밤 9시 40분 방송 예정인 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스다.

극 중 아이유가 맡은 성희주는 미모와 능력, 재력까지 모든 걸 갖춘 인물. 자신이 가지고 있지 않은 단 하나, ‘신분’을 얻기 위해 이안대군 이완(변우석)과의 계약결혼을 선택하는 당찬 캐릭터다. 변우석은 극 중 왕족의 신분 말고는 아무것도 가질 수 없어 슬픈 이안대군 이완을 연기한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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