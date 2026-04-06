온작, ‘이영자 파김치’ 홈앤쇼핑 단독 론칭 방송서 전량 매진

사진=온작

온작은 지난 3월 27일 홈앤쇼핑을 통해 첫선을 보인 ‘온작 이영자 파김치’가 방송 시간 내 준비된 물량을 모두 소진했다고 6일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 제품은 100% 국산 파와 고춧가루, 마늘, 양파 등 엄선된 우리 농산물만을 사용한 것이 특징이다. 멸치액젓과 새우젓을 베이스로 하여 기본에 충실한 깊은 맛을 구현했으며 인위적이지 않은 재료 본연의 풍미를 살리는 데 집중했다.

특히 온작만의 비법 육수로 쑨 찹쌀풀은 양념이 재료에서 겉돌지 않고 밀착되도록 도우며 다시마와 무, 대파를 우려낸 육수의 감칠맛이 알싸한 파의 맛과 어우러져 최적의 밸런스를 이룬다. 여기에 이영자 레시피의 핵심인 꽃게액젓을 더해 깊은 풍미를 완성했으며 시원하고 깔끔한 단맛으로 마무리해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 맛으로 완성됐다는 것이 업체 측 설명이다.

또한 안전한 먹거리 제공을 위해 기본 3회 이상의 세척 과정과 꼼꼼한 원재료 관리는 물론, HACCP 인증을 받은 위생적인 시설에서 생산했다고 업체 측은 전했다.

온작 관계자는 “새롭게 런칭한 온작 이영자 파김치가 홈쇼핑 방송서 매진돼 기쁘다”며 “첫 방송에서 보여준 고객들의 성원에 보답하기 위해 조만간 다음 판매 통해 다시 선보일 계획”이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]