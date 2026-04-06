‘대군부인’ 변우석 “상상 가는 대본, 이안대군 서사에 공감돼”

배우 변우석이 기대 속에 ‘21세기 대군부인’을 차기작으로 선택한 이유를 밝혔다.

6일 서울 강남구 조선팰리스 서울 강남에서 MBC 새 드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 박준화 감독과 주연 배우 아이유, 변우석, 노상현, 공승연, 유수빈, 이연이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눴다.

변우석은 극 중 왕족의 신분 말고는 아무것도 가질 수 없어 슬픈 이안대군 이완을 연기한다. 변우석은 “이안대군은 ‘국민들이 가장 사랑하는 왕족’으로 손꼽히는 인물이다. 왕실의 차남으로 빛나서도, 소리 내서도 안 되는 인물이기도 하다”라고 소개했다.

전작 ‘선재 업고 튀어’를 통해 설렘 가득한 로맨스로 전세계 팬들을 사로잡은 변우석이 이번에는 현대판 왕족으로 변신해 새로운 로맨스를 펼친다. 변우석은 “작품을 선택할 때 상상할 수 있는지를 중요하게 생각한다. 대본을 보고 장면에 대한 상상이 잘 됐다. 이안대군에 서사에도 공감이 잘 됐다”며 “캐릭터를 열심히 잘 연기해보고 싶다는 생각에 작품을 선택하게 됐다”고 답했다.

‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스 드라마로 오는 10일 밤 9시 40분에 첫 방송된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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