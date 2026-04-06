[BS현장] “새로운 좀비는…” 연상호가 밝힌 ‘군체’ 좀비는?

배우 고수, 김신록, 신현빈, 전지현, 구교환, 지창욱(왼쪽부터)이 6일 서울 용산구 CGV용산점에서 열린 영화'군체(감독 연상호)'제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 영화'군체(감독 연상호)'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로 전지현, 구교환,?지창욱, 신현빈, 김신록 등이 출연한다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

연상호 감독과 톱스타들의 만남으로 상반기 최고 기대작으로 불리는 ‘군체’가 베일을 벗었다.

6일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 영화 군체의 제작보고회가 진행됐다. 이 자리에는 연상호 감독을 필두로 주연 배우 전지현·구교환·지창욱·신현빈·김신록·고수가 참석했다.

5월 개봉하는 군체는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다. 한국형 좀비 장르물의 이정표를 세운 부산행으로 전 세계 관객을 놀라게 한 연상호 감독의 신작으로 기대를 모은다.

연상호 감독은 연 감독은 “‘부산행’, ‘반도’의 재미를 충분히 보여줄 수 있는 작품이자 새로운 재미를 보여줄 작품”이라고 자신하며 “좀비도 그간 봐왔던 것과는 다른 모습이다. 이들이 진화하는 속도, 방식이 굉장한 공포를 자아낼 것”이라고 말해 기대감을 키웠다.

배우 신현빈, 연상호 감독, 배우 전지현, 구교환(왼쪽부터)이 6일 서울 용산구 CGV용산점에서 열린 영화'군체(감독 연상호)'제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 영화'군체(감독 연상호)'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록 등이 출연한다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

전지현은 2015년 ‘암살’ 이후 11년 만에 스크린에 돌아왔다. 전지현이 맡은 권세정은 불의를 보면 못 참는 성격 탓에 교수 재임용에서 탈락한 후, 새 일자리를 소개하려는 전 남편 한규성(고수)의 제안으로 컨퍼런스가 열리는 둥우리 빌딩에 왔다가 갇히게 되는 인물이다. 그는 생명공학자인 만큼 정체불명 감염자들의 행동과 진화 패턴을 읽어내어 어떻게든 생존자들을 이끌고 탈출하기 위해 애쓴다.

전지현은 “감독님의 찐팬이다. 좋아하는 감독님의 작품이라 하고 싶었다. 훌륭한 배우들과 호흡을 맞출 기회도 흔치 않을 거 같아서 주저없이 선택했다”고 출연 계기를 밝혔다.

배우 구교환이 6일 서울 용산구 CGV용산점에서 열린 영화'군체(감독 연상호)'제작발표회에서 질문에 답하고 있다. 영화'군체(감독 연상호)'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로 전지현, 구교환,?지창욱, 신현빈, 김신록 등이 출연한다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

구교환은 감염 사태를 일으킨 생물학 박사이자 작품의 빌런 서영철을 연기한다. 구교환은 “자신만의 논리가 있는 인물이다. 그런데 이것의 결과에 대해서는 보지 못한, 확신은 없지만 더듬거리며 결과를 찾아간다. 두려움이 없어서 못된짓도 많이 하고 호기심 지옥인 인물”이라고 설명했다.

배우 고수가 6일 서울 용산구 CGV용산점에서 열린 영화'군체(감독 연상호)'제작발표회에서 질문에 답하고 있다. 영화'군체(감독 연상호)'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화로 전지현, 구교환,?지창욱, 신현빈, 김신록 등이 출연한다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

권세정의 전 남편 역의 고수는 “군체 대본을 읽고 나서 똑똑하다는 느낌을 받았다. 기존의 감염자들과는 다른 모습이다. 어떻게 이런 설정을 생각했을까 궁금증이 많았다”라고 말했다.

연상호 감독은 “새로운 좀비들은 네 발로 기어다니는 등 원시적이고 멍청해 보이는 행동들을 한다. 그러다가 감염자 수가 늘어나면 늘어날수록 진화하는 속도와 방식이 인간의 성장 방식과 차이가 난다. 그리고 이를 헤쳐나가는 주인공들과 대비를 이루면서 굉장한 공포를 자아낸다”며 “서스펜스가 강조된 설정들과 액션들이 포함돼 있지만 정말 즐겁고 마음 졸이면서 볼 수 있을 것”이라고 관객의 기대를 당부했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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