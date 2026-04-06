“반려동물 입양부터 장례까지… 펫 친화도시 부산입니데이”

반려동물의 입양부터 장례까지 생애 전 주기 돌봄을 알리는 부산시의 홍보 캠페인 영상 갈무리. 부산시청 제공

부산시가 전국 최초로 반려동물의 입양부터 장례까지 생애의 전체를 아우르는 홍보 캠페인을 전개한다고 6일 밝혔다. 오는 6일부터 6월 6일까지 두 달간 부산시민을 대상으로 펼쳐지는 ‘반려동물 일상의 돌봄’ 캠페인이다.

이번 캠페인은 국내 최대 반려동물 장례 브랜드 포포즈를 운영하는 펫닥이 함께했다. 앞서 부산시와 펫닥은 지난해 8월 반려동물 산업 육성 및 반려문화 인색 개선 업무협약을 맺은 바 있다.

주요 내용으로는 입양 및 동물 등록, 올바른 산책과 펫티켓 준수, 합법적인 장례 절차 등 반려동물 생애 전 주기에 걸친 책임 있는 돌봄의 중요성을 담았다. 이를 보다 효과적으로 전달하기 위해 이번 캠페인은 지난달부터 부산 지역 라디오에 송출되고 있고, 7일부터는 지역 TV 방송으로도 전파를 탄다.

윤성식 포포즈 운영사업본부 CR팀장은 “반려동물의 등록, 펫티켓과 관련한 지자체 캠페인은 이전에도 있었지만 합법적인 장례를 다루고 방송까지 나오는 것은 이번이 최초”라며 “반려동물 장례가 어둡고 슬프기만 한 영역이 아닌 가족과 다름없는 존재와의 마지막을 함께하는 예라는 것을 밝은 분위기 아래 전달하게 됐다는 점에서 의미가 있다”고 말했다. 그는 이번 캠페인의 광고에도 직접 출연했다.

포포즈는 전국에 9개 직영점을 둔 국내 최대 규모의 반려동물 장례식장으로 영남권에서는 현재 김해점을 운영하고 있으며 올해 중 부산점 오픈을 앞뒀다.

아울러 시는 반려동물 친화도시 실현을 위한 맞춤형 인프라도 대폭 확충 중이라고 알렸다. 도심 생활권 내 접근이 쉬운 반려동물 놀이터 및 공감 산책로 17곳을 운영 중이며, 올해 상반기 중으로 공감 산책로 5곳을 추가 개방할 예정이다.

또한 동명대학교 부지에는 지하 1층·지상 4층(연면적 9213㎡) 규모의 대학 동물병원이 들어선다. 지난해 9월 착공한 이 병원은 2027년 8월 준공을 목표로 건립 중이다.

안철수 부산시 푸른도시국장은 “이번 캠페인이 사람과 동물이 함께 행복하게 살아가는 도시 환경 조성을 위한 중요한 계기가 될 것”이라며 “민간과의 지속적인 협력으로 반려동물 친화도시 부산을 실현하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com



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박재림 기자 jamie@segye.com

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