술 따로 수습 따로…음주 대책의 필요성 [연예계 술부심 잔혹사]

배성우, 곽도원, 임성근(왼쪽부터) 뉴시스 제공

연예계 음주운전 사고가 남긴 파편은 개인의 자숙으로 끝나지 않는다. 그들이 마신 술잔의 대가는 고스란히 동료들의 눈물과 제작사의 빚으로 돌아간다. 무엇보다 제작 기간이 길고 투입 인원이 많은 제작 현장은 속수무책이다. 사전 촬영이 진행되는 콘텐츠 업계는 특히 피해가 심각하다.

배우 김새론. 뉴시스 제공

◆재촬영에 개봉 지연까지…현장이 치른 혹독한 대가

대표적인 사례가 2022년 음주운전 사고로 벌금형을 받은 고(故) 김새론이다. 음주 사고로 출연 예정이었던 드라마 ‘트롤리’에서 갑작스럽게 하차하며 정수빈이 2주 남짓의 준비 기간만을 두고 뒤늦게 합류했다. 촬영을 마친 ‘사냥개들’은 재촬영의 선택권조차 없었다. 이에 김새론 출연 분량을 일부 편집하고 예정대로 공개했으나, 넷플릭스 측이 김새론 측에 손해배상의 책임을 물었다.

배우 윤지온은 촬영 기간에 발각된 음주운전으로 작품 제작 전반에 민폐를 끼쳤다. 드라마 ‘아기가 생겼어요’에 캐스팅된 윤지온은 촬영 막바지이던 지난해 9월 오토바이 탈취 및 음주운전이 적발돼 중도 하차를 선언했고, 배우 홍종현이 촬영 중간에 투입돼 막중한 부담감을 안고 재촬영에 돌입했다.

배우 배성우. 뉴시스 제공

영화계 역시 자유롭지 못하다. 배우 배성우의 음주운전으로 개봉을 무기한 미뤄온 ‘끝장수사’는 촬영을 마친 지 6년여 만인 지난 2일 극장에 걸렸다. 2019년 촬영을 마쳤지만 이듬해 주연 배우인 배성우의 면허 취소 수준의 음주운전 적발로 연예계 활동을 중단했기 때문이다. 범죄 수사물의 장르상 주인공인 베테랑 형사가 음주운전을 한다는 자체로 관객의 몰입감을 해칠 우려가 있었다. 촬영 당시 제목이었던 ‘출장수사’에서 제목도 변경했다. 우여곡절 끝에 개봉했지만 작품이 가려져 있던 짧지 않은 시간 동안 세상도, 관객의 눈도 달라졌다. 개봉 나흘째인 6일 현재 누적 관객은 6만 명에도 못 미친다.

배우 곽도원의 안긴 파장도 컸다. 2022년 9월 음주운전 혐의로 입건되자 개봉 예정이던 영화 ‘소방관’과 티빙 ‘빌런즈’가 직격타를 입었다. 작품에 치명타를 날린 배우들은 유독 정의롭다. 곽도원 역시 사명감과 동료애로 가득한 베테랑 소방관 역할을 맡았다. 영화는 4년만인 2024년 개봉해 빛을 봤지만, 홍보 일정에는 참여하지 않았다. 연출자인 곽경택 감독은 “아주 밉고 원망스럽다”며 곽도원을 향한 심경을 숨기지 않았다.

악재를 뚫고 흥행에 성공한 ‘소방관’를 발판삼아 ‘빌런즈’도 슬그머니 공개됐지만, 3년간 침묵했던 곽도원이 ‘빌런즈’ 공개 하루만에 사과문을 게재해 여론의 역풍을 맞았다. 음주운전 당시에도 소속사의 입장문 뒤에 숨었던 그가 복귀에 시동을 걸기 위해 내놓은 뒤늦은 사과였기 때문이다.

출연자 리스크가 비단 배우의 문제 만은 아니다. 가요와 예능계, 심지어 일반인 출연자들까지 위험이 도사리고 있다. 지난해 ‘흑백요리사2’ 임성근 셰프의 음주운전 화려한 전과가 업계를 발칵 뒤집었다. 유쾌한 아재 감성으로 ‘흑백요리사2’ 출연 이후 각종 예능 섭외 1순위로 떠오른 임 셰프는 돌연 음주 전과를 고백하며 파문을 안겼다. 10년에 걸쳐 네 차례 음주운전이 있었다는 충격적인 이력에 출연진 검증의 화살은 넷플릭스 측을 향했다. 임 셰프를 섭외한 여타 예능에도 불똥이 튀었다. 논란이 커지자 기촬영분은 폐기되고 예정된 녹화는 취소됐다.

◆뒤늦은 계약서, 여전히 부족한 제도

잇따른 피해에 업계는 뒤늦게 움직이기 시작했다. 주요 제작사와 OTT 플랫폼은 출연 계약서에 ‘도덕성 조항(Morality Clause)’을 강화하는 추세다. 음주운전을 포함한 사회적 물의 발생 시 계약을 즉시 해지하고 제작비 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있도록 명문화하는 것이다. 실제로 넷플릭스·티빙 등 주요 플랫폼은 최근 수년 사이 해당 조항을 표준 계약서에 포함시켰다.

캐스팅 단계에서의 사전 검증도 강화되고 있다. 일부 제작사는 전문 신원조회 업체를 통해 주요 출연자의 전과 이력을 확인하는 절차를 도입했다. 임성근 셰프 사태 이후 업계 일각에서는 공식 검증 가이드라인 마련을 촉구하는 목소리도 높아졌다.

그러나 현행 제도만으로는 역부족이라는 지적이 나온다. 도덕성 조항은 사고가 터진 뒤에야 작동하고 사전 검증은 일부 제작사에 국한된 자율적 관행에 머물고 있다. 전문가들은 업계 표준 계약서에 전과 조회 의무를 명문화하고, 플랫폼과 방송사가 공동으로 활용할 수 있는 출연자 이력 검증 체계를 제도화해야 한다고 입을 모은다. 나아가 음주운전으로 인한 제작 손실을 실질적으로 보전할 수 있도록 콘텐츠 전용 손해보험 상품을 확대하는 방안도 논의돼야 할 시점이다.

대중의 심리는 자비로우면서도 냉정하다. ‘잠재적 살인’이라 치부되는 음주운전 전과의 경우 대중의 잣대는 더욱 엄격해 진다. 물론 정해진 자숙 기간은 없다. 누군가는 은근슬쩍 얼굴을 내밀고 복귀에 성공할 수도 있다. 유명세가 있을수록 더 많은 시선이 향하곤 한다. 연예인이라면 누구나 해당될 자연의 이치다. 그럼에도 ‘대체 얼마나 더 자숙해야 하나’라는 불만 섞인 토로에 누구도 답을 줄 수 없다. 억울하면 운전대를 잡지 말았어야 한다.

이처럼 찰나의 잘못된 선택이 자신의 인생만을 앗아가는 것이 아니다. 피해는 고스란히 고생한 제작진과 출연진, 그리고 관심을 기울인 대중에게로 향한다. 사후 배상이 이뤄진다 해도 이미 투입된 시간과 노력은 되돌릴 수 없다. 반복되는 사고를 막을 실질적인 안전망, 지금 당장 업계가 머리를 맞대야 할 이유다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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