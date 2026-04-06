양조위 “인생작은 ‘화양연화’…왕가위와 함께한 20년이 가장 행복했다”

배우 양조위가 인터뷰에서 한국 영화와 ‘인생 영화’에 대해 답변했다.
지난 5일 유튜브 채널 JTBC 뉴스룸은 양조위와의 인터뷰 영상을 게재했다.
이번 첫 유럽 진출작인 영화 ‘침묵의 친구’를 소개한 양조위는 영화의 내용을 간략히 설명하고 역할 몰입을 위해 중점을 두고 준비했던 것들을 밝혔다. “자신이 ‘신경 과학자다’라고 믿는 게 중요하다고 생각했다”라는 양조위의 대답에 안나경 앵커는 ‘눈빛 연기’에 대해 질문했다.
“자신의 눈빛이 마음에 드냐”는 질문에 양조위는 “말이 없는 편이다. 그래서 마음속에 담아 둔 이야기가 훨씬 많다. 그래서 전하고 싶은 말들이 눈에서 보이는 것 같다”라며 “그래서 연기할 때 내면세계에 더 집중한다”고 대답했다. 세계적인 배우의 연기 철학을 엿볼 수 있는 순간이었다.
이어진 질문은 “한국 작품에 함께할 의향이 있는지”였다. 양조위는 “모든 지역에 다 열린 마음을 가지고 있다”라며 “전부터 한국 영화를 많이 봤다. 송강호 씨와 전도연 씨를 포함해서 좋아하는 한국 배우분들이 많다. 정말 좋아하는 한국 감독님들도 있다”고 긍정적으로 답했다.
양조위는 40년의 연기 인생 중 가장 행복했던 순간으로 “왕가위 감독님과 20년 동안 함께 작업했던 시간”이라고 언급했다. 양조위는 “감독님의 생각과 내 생각이 매우 비슷했기 때문에 연마하고 싶었던 연기를 실현할 수 있었다”라고 밝혔다. 자신의 인생작으로는 ‘화양연화’를 뽑았다. 이유로는 “이 영화 덕분에 많은 상을 받았고 실제로 겪어 본 시대이다 보니 촬영하면서 어린 시절로 돌아간 것 같았다”라고 설명했다.
앵커는 마지막으로 “언제까지 연기해야겠다고 생각하는 시점이 있는지”라고 물었다. 양조위는 “전에도 ‘은퇴하고 싶다’라는 생각이 잠깐 든 적도 있었지만 이런 말이 있다”라며 ‘이 바닥에서 배우라는 직업에는 은퇴가 없다’라고 말해 계속 연기 활동을 이어 나갈 것을 암시했다.
한편 양조위 주연의 영화 ‘침묵의 친구’는 오는 15일 한국 개봉을 앞두고 있다.
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