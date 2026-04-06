양조위 “인생작은 ‘화양연화’…왕가위와 함께한 20년이 가장 행복했다”

JTBC 뉴스룸에서 인터뷰를 진행하는 양조위 배우. 출처=유튜브 채널 ‘JTBC News’ 영상 캡처

배우 양조위가 인터뷰에서 한국 영화와 ‘인생 영화’에 대해 답변했다.

지난 5일 유튜브 채널 JTBC 뉴스룸은 양조위와의 인터뷰 영상을 게재했다.

이번 첫 유럽 진출작인 영화 ‘침묵의 친구’를 소개한 양조위는 영화의 내용을 간략히 설명하고 역할 몰입을 위해 중점을 두고 준비했던 것들을 밝혔다. “자신이 ‘신경 과학자다’라고 믿는 게 중요하다고 생각했다”라는 양조위의 대답에 안나경 앵커는 ‘눈빛 연기’에 대해 질문했다.

“자신의 눈빛이 마음에 드냐”는 질문에 양조위는 “말이 없는 편이다. 그래서 마음속에 담아 둔 이야기가 훨씬 많다. 그래서 전하고 싶은 말들이 눈에서 보이는 것 같다”라며 “그래서 연기할 때 내면세계에 더 집중한다”고 대답했다. 세계적인 배우의 연기 철학을 엿볼 수 있는 순간이었다.

이어진 질문은 “한국 작품에 함께할 의향이 있는지”였다. 양조위는 “모든 지역에 다 열린 마음을 가지고 있다”라며 “전부터 한국 영화를 많이 봤다. 송강호 씨와 전도연 씨를 포함해서 좋아하는 한국 배우분들이 많다. 정말 좋아하는 한국 감독님들도 있다”고 긍정적으로 답했다.

양조위는 40년의 연기 인생 중 가장 행복했던 순간으로 “왕가위 감독님과 20년 동안 함께 작업했던 시간”이라고 언급했다. 양조위는 “감독님의 생각과 내 생각이 매우 비슷했기 때문에 연마하고 싶었던 연기를 실현할 수 있었다”라고 밝혔다. 자신의 인생작으로는 ‘화양연화’를 뽑았다. 이유로는 “이 영화 덕분에 많은 상을 받았고 실제로 겪어 본 시대이다 보니 촬영하면서 어린 시절로 돌아간 것 같았다”라고 설명했다.

앵커는 마지막으로 “언제까지 연기해야겠다고 생각하는 시점이 있는지”라고 물었다. 양조위는 “전에도 ‘은퇴하고 싶다’라는 생각이 잠깐 든 적도 있었지만 이런 말이 있다”라며 ‘이 바닥에서 배우라는 직업에는 은퇴가 없다’라고 말해 계속 연기 활동을 이어 나갈 것을 암시했다.

한편 양조위 주연의 영화 ‘침묵의 친구’는 오는 15일 한국 개봉을 앞두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]