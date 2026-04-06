아이유, 변우석 옆에 서니 완전 요정…“이 설레는 키 차이 뭐야?”

아이유가 화보 못지않게 느낌 있는 사진들을 올렸다. 출처=아이유 인스타그램

아이유가 ‘21세기 대군부인’으로 요정 같은 미모를 뽐냈다.

지난 5일 아이유는 자신의 인스타그램 계정에 “21세기 대군부인”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

아이유와 변우석이 나란히 웅크리고 앉아 다정하게 기대고 있는 모습을 시작으로 설레는 키 차이와 덩치 차이를 볼 수 있는 사진, 헝클어진 머리카락으로 자연스럽게 흐트러진 모습을 한 아이유와 손을 꼭 잡은 변우석의 모습 등이 담겼다.

아이유가 화보 못지않게 느낌 있는 사진들을 올렸다. 출처=아이유 인스타그램

대군 부인다운 품격과 동시에 귀여움을 갖춘 하얀 드레스도 시선을 끌었다. 고민하는 얼굴로 소파에 웅크려 앉은 모습, 만개한 꽃 사이에 앉아 있는 모습, 화려한 레이스 장식이 가득한 미니 드레스를 입은 모습 등 본격적인 첫 방송에 앞서 기대를 한껏 끌어올리는 사진들이다.

여기에 극 중 희주의 수석 비서 도혜정 역을 맡은 이연 배우가 “축하드리구요 짝짝짝, 내일 홍보팀 미팅 시간 안 까먹으셨죠? 내일 뵐게요 대표님”이라는 센스 있는 댓글로 과몰입을 유발했다.

한편 MBC 금토 드라마 ‘21세기 대군부인’은 오는 10일 처음 방영될 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]