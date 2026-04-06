‘문화외교 사절 찾아라’ 태권도진흥재단, 태권도 봉사단 단원 모집

사진=태권도진흥재단 제공

태권도진흥재단은 문화체육관광부가 주관하는 ‘청년 케이(K)-컬처 글로벌 프런티어’ 사업의 일환으로 해외에서 태권도 보급과 한국 문화 홍보 등의 활동을 수행할 2026년 태권도 봉사단 단원을 모집한다.

청년 케이(K)-컬처 글로벌 프런티어 사업은 문화체육관광부에서 미래세대인 청년의 도전과 성장을 위해 올해부터 시작된 바 있다. 이에 발맞춘 태권도 봉사단은 태권도 3단 이상 태권도 전공자를 대상으로 단원을 선발해 해외에 태권도 보급과 대한민국의 위상을 제고하는 사업이다.

태권도진흥재단은 2022년을 시작으로 2024년 나미비아 등 7개국에 19명, 2025년 조지아 등 5개국에 10명을 파견하는 등 지난 4년 동안 누적 인원 2만7068명에게 태권도 교육 및 체험 기회를 제공했다.

올해는 청년 케이(K)-컬처 글로벌 프런티어 사업 취지에 따라 보다 많은 청년들이 참여할 수 있도록 50여명의 봉사단원을 선발해 ‘파견국의 안전’과 ‘대륙별 안배’ 등을 종합적으로 평가하여 총 8개국에 파견할 예정이다. 선정 국가는 멕시코, 우즈베키스탄, 일본, 키르기스공화국, 스리랑카, 피지, 보스니아헤르체고비나, 크로아티아다.

사진=태권도진흥재단 제공

이번 모집은 30일까지 신청할 수 있다. 최종 선발된 봉사단원들은 7월부터 8월 사이에 약 2주간의 일정으로 해외에 나가 태권도 수업 지원, 시범 및 체험 프로그램 운영, 한국 문화 홍보 활동 등을 수행한다. 태권도진흥재단은 태권도 봉사단 활동을 통해 태권도 저변 확대는 물론, 케이-컬처 확산에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

태권도진흥재단 김중헌 이사장은 “태권도는 우리의 문화, 우리의 자부심을 세계인들에게 알릴 수 있는 소중한 콘텐츠이자 외교 자산”이라며 “봉사단원들이 태권도 지도 활동과 대한민국의 문화를 알리는 문화 외교 사절로서 활동할 수 있는 여건을 확보하기 위해 문화체육관광부, 외교부, 파견국 공관 및 태권도 협회 등과 협력하겠다”고 말했다.

한편, 태권도 봉사단 관련한 상세한 사항은 태권도진흥재단 홈페이지 내 공지사항을 참고하면 된다.

사진=태권도진흥재단 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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