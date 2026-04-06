[문지은 원장의 프라이빗 진료실] 당신의 가장 아름다운 시절은 아직 오지 않았다

다시 치솟은 한류 열기는 K-뷰티와 한국식 라이프스타일에 대한 세계적 관심까지 함께 끌어올리고 있다. 최근 BTS 팬덤의 소비력이 공연 티켓을 넘어 여행, 숙박, 뷰티 체험까지 확장되고 있듯이 지난 2024년 한국을 찾은 외국인 환자는 117만명으로 처음 100만명을 돌파했다. 이제 한국의 아름다움은 제품 몇 개를 사 가는 유행이 아니라, 공간과 서비스, 태도까지 함께 경험하는 흐름으로 넓어지고 있다.

이런 흐름 속에서 미용의료가 맡아야 할 역할도 조금씩 달라지고 있다고 느낀다. 사람들은 더 화려한 변화를 위해서만 진료실을 찾지 않는다. 바쁜 일상에서 잠시 자신에게 집중하고, 지금의 얼굴과 컨디션을 차분히 들여다보며, 자신에게 어울리는 변화를 찾고 싶어 한다. 지금의 미용의료는 단순히 시술을 제공하는 데서 멈춰서는 안 된다. 결과만큼 중요한 것은 어떤 공간에서, 어떤 태도로, 어떤 경험을 건네느냐에 있다.

내가 생각하는 진료 역시 다르지 않다. 피부와 얼굴은 누구에게나 같은 방식으로 다뤄질 수 없다. 누군가에게 필요한 것은 또렷한 탄력 개선일 수 있고, 또 다른 누군가에게 필요한 것은 과하지 않은 볼륨 보완이나 인상의 균형일 수 있다. 중요한 것은 유행을 덧입히는 일이 아니다. 본래 가지고 있는 분위기를 해치지 않으면서, 각자에게 가장 자연스럽고 편안한 방향을 찾아주는 일이다.

우리가 진료하는 공간은 그래서 단순히 시술을 받고 돌아가는 장소여서는 안 된다고 생각한다. 도심 한가운데에서도 긴장을 조금 내려놓고, 외부의 시선보다 자신의 상태와 감각에 더 집중할 수 있는 곳이어야 한다. 호텔과 의료가 공존하는 하이브리드 공간을 구상한 이유도 여기에 있다.

머무는 시간 자체가 분주함의 연장이 아니라, 잠시 호흡을 고르고 자신을 정돈하는 시간이 되도록 하고 싶었다. 화려함을 앞세우기보다 차분함이 먼저 느껴지고, 과시보다 안심이 먼저 놓이는 안식처 같은 공간 말이다.

아름다움은 어느 날 갑자기 완성되는 결과가 아니다. 자신을 대하는 태도가 바뀌고, 지금의 얼굴과 삶을 조금 더 섬세하게 들여다보기 시작할 때 비로소 선명해진다. 남의 기준을 빠르게 따라가는 변화보다, 나에게 어울리는 변화를 천천히 찾아가는 과정이 훨씬 오래 남는다. 그런 변화는 표정과 인상뿐 아니라 일상을 대하는 감각까지도 조금씩 바꿔놓는다.

연재를 마무리하며 전하고 싶은 말도 같다. 가장 아름다운 시절은 이미 지나간 시간이 아니라 아직 오지 않은 시간일 수 있다. 더 완벽해져야 해서가 아니라, 지금의 자신을 더 잘 이해하고 더 편안하게 받아들일 준비가 되었기 때문이다.

글=문지은 오블리브의원 서울오리진점, 정리=정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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