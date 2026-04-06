LCK 1주 차 이변…KT 롤스터, T1·젠지 연파

LCK 정규 시즌 1주 차 T1전에서 POM으로 선정된 KT 롤스터 ‘퍼펙트’ 이승민. 라이엇 게임즈 제공

KT 롤스터가 젠지와 T1을 잇따라 꺾으며 2026 LCK 정규 시즌 1주 차부터 판도를 뒤흔들었다.

리그 오브 레전드(LoL) 이스포츠의 한국 프로 리그인 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)를 주최하는 라이엇 게임즈는 지난 1∼5일 서울 종로구 치지직 롤파크에 위치한 LCK 아레나에서 2026 LCK 정규 시즌 1주 차가 진행됐다고 6일 밝혔다.

◆KT 롤스터, T1·젠지 꺾고 ‘2연승’

1주 차를 가장 뜨겁게 달군 주인공은 KT 롤스터다. ‘2025 월드 챔피언십 우승팀’ T1과 ‘2026 LCK컵 우승팀’ 젠지를 차례로 무너뜨리며 2연승으로 가장 먼저 2승 고지를 밟았다.

개막일 두 번째 경기에서 KT 롤스터는 T1을 세트 스코어 2대0으로 제압했다. 이는 지난 LCK컵에서 글로벌 골드를 1만 이상 앞서고도 역전패했던 아쉬움을 설욕한 결과인 동시에 2025 월드 챔피언십 결승전 패배에 대한 복수이기도 했다. 탑 라이너 ‘퍼펙트’ 이승민은 1세트 초반 라인전부터 존재감을 드러내며 게임의 주도권을 잡는 데 힘을 보탰고, 활약을 인정받아 13표 중 12표를 받으며 POM(Player of the Match)에 선정됐다. 특히 제이스와 베인 등 공격적인 챔피언으로 연달아 변수를 창출하는 명장면을 연출하기도 했다.

3일 젠지전에서도 KT 롤스터의 기세는 이어졌다. 미드 라이너 ‘비디디’ 곽보성은 1세트 바론 앞 교전에서 바론 스틸에 성공하는 등 결정적인 플레이를 보여주며 팀의 승리를 견인했다. 풀세트 접전 끝에 2025 LCK 챔피언 젠지를 세트 스코어 2대1로 제압한 KT 롤스터는 개막 첫 주 만에 유력한 우승 후보들을 연달아 꺾는 저력을 보여주며 화제의 팀으로 자리매김했다.

LCK 정규 시즌 1주 차 ‘새터데이 쇼다운’에서 승리한 T1. 라이엇 게임즈 제공

◆‘새터데이 쇼다운’ 승자 T1…‘오너’ 문현준 LCK 300승 달성

T1은 4일 한화생명e스포츠를 상대로 세트 스코어 2대0 완승을 거두며 정규 시즌 첫 승리를 신고했다. 개막전에서 KT 롤스터에 패했던 T1은 반등에 성공했고 한화생명e스포츠는 한진 브리온전 승리 이후 첫 패배를 기록하며 1주 차를 1승 1패로 마쳤다.

KT 롤스터와의 시즌 첫 경기 패배 이후 T1은 달라진 경기력으로 돌아왔다. 한화생명e스포츠전 1세트에 T1은 초반부터 격차를 벌린 채 특유의 움직임으로 승기를 굳히는 모습을 선보였다. 이어진 2세트에서는 초반 탑과 바텀 라인에서 킬을 내주며 불리한 상황을 맞이했지만 정글러 ‘오너’ 문현준과 미드 라이너 ‘페이커’ 이상혁의 주도권을 바탕으로 분위기를 바꾸며 역전승에 성공했다.

승리의 중심에는 문현준이 있었다. 문현준은 한화생명e스포츠와의 경기에서 신 짜오와 리 신으로 두 세트 내내 존재감을 드러내며 POM(Player of the Match)에 선정됐다. 이번 승리로 문현준은 정글러로써는 5번째, 역대 21번째로 LCK 통산 300승을 달성했다.

이번 경기에는 한화생명e스포츠의 바텀 라이너 ‘구마유시’ 이민형과 T1의 정글러 ‘오너’ 문현준의 300승 기록도 함께 걸려 있었다. 경기 후 문현준은 기자회견에서 “먼저 300승을 하긴 했지만 다음 기록은 ‘구마유시’ 이민형이 먼저 기록할 수도 있다. 서로 재밌게 경기를 펼쳤다는 게 기쁘다”는 소감을 밝혔다.

◆1승 1패만 무려 6팀…순위표 요동친 1주 차

1주 차 일정이 모두 마무리된 가운데 1승 1패를 기록한 팀만 무려 6개에 달하는 상황이 연출됐다. 농심 레드포스와 KT 롤스터가 상위권을 형성했고 그 뒤로는 6개 팀이 촘촘하게 몰려 치열한 순위 경쟁을 예고했다.

개막 주 경기를 모두 세트 스코어 2대0으로 마쳤던 농심 레드포스가 단독 1위를 기록 중이며 T1과 젠지를 모조리 잡아낸 KT 롤스터가 2위로 치고 나갔다. 1승 1패를 기록 중인 T1과 한진 브리온, DN 수퍼스, 디플러스 기아, 한화생명e스포츠는 세트 득실에서 근소한 우위를 보인 젠지에 이어 공동 4위에 자리 잡았다. 이들의 대진이 서로 맞물릴 예정인 2주 차부터 매 경기 결과에 따라 순위표가 요동치는 급박한 순위 다툼이 이어질 전망이다.

2026 LCK 정규 시즌은 매주 수요일부터 일요일까지 하루 두 경기씩 치러진다. 모든 경기는 치지직(링크), SOOP(링크) 등 온라인 플랫폼을 통해 생중계된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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